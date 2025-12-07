सातारा

'महाबळेश्‍वरात एकाने जीवन संपवले'; लग्न समारंभातून घरी आले, बाहेर जाताे सांगून गेले परत आलेच नाहीत..

psychological stress leading to tragedies in rural Maharashtra: महाबळेश्वरातील शांत सकाळ अचानक काळवंडली. गावातील एका लग्नसमारंभातून आनंदाने घरी परतलेला रमेश रात्री उशिरा घराबाहेर जातो असे सांगून निघाला. “थोड्या वेळात येतो,” एवढंच तो म्हणाला. मात्र, त्यानंतर तो परतलाच नाही.
Mystery in Mahabaleshwar: Man Ends Life After Leaving Home Late at Night

Mystery in Mahabaleshwar: Man Ends Life After Leaving Home Late at Night

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महाबळेश्वर : येथील कॅनॉट पीक पॉइंट परिसरात एकाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. गणेश शंकर शिंदे (वय ४०, रा. साई निवास, कोळी आळी, महाबळेश्वर) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Satara
endlife
wedding
Mahabaleshwar
wedding ceremony
mental health
district
missing case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com