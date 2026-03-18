Malkapur Accident: कंटेनरखाली चिरडल्याने दुचाकीस्वार ठार; मलकापूरजवळ अपघात, कंटेनरच्या वेगानं हाेत्याचं नव्हतं झालं!

मलकापूर : कंटेनरने पाठीमागून दिलेल्या धडकेत दुचाकीस्वार चिरडून जागीच ठार झाला. येथील सोनाई मंगल कार्यालयासमोर मंगळवारी दुपारी दीडच्या सुमारास हा अपघात झाला. अपघातानंतर बघ्यांच्या गर्दीमुळे महामार्गावरील वाहतूक काहीकाळ विस्कळित झाली. बापू शंकर भोसले (वय ४५, रा. गोवारे, ता. कऱ्हाड) असे अपघातातील मृताचे नाव आहे..घटनास्थळावरील माहितीनुसार, भोसले हे दुचाकीवरून (एमएच ५० एच ०३८७) कामानिमित्त मलकापूरच्या दिशेला गेले होते. काम आटाेपून ते कऱ्हाडच्या दिशेने निघाले होते. पुणे-बंगळूर महामार्गावर येथील सोनाई मंगल कार्यालयासमोर ते आले असता पाठीमागून भरधाव आलेल्या कंटेनरने (एचआर ५५ बीए ०३१३) धडक दिली..त्यात दुचाकीस्वार कंटेनरच्या चाकाखाली चिरडल्यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर अपघातस्थळी बघ्यांची गर्दी झाली. त्यामुळे महामार्गाच्या कोल्हापूर- सातारा लेनवरील वाहतूक काहीकाळ विस्कळित झाली. अपघाताची माहिती मिळताच डी. पी. जैनचे कर्मचारी दस्तगीर आगा तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. .त्यांनी अपघाताची फिर्याद कऱ्हाड शहर पोलिस ठाण्यात दिली. त्यानंतर वाहतूक शाखेचे हवालदार मोहन जगताप, अमृत बाबर, सुनील कदम, अक्षय यादव यांच्यासह वाहतूक नियंत्रण शाखेच्या पोलिसांनी कोल्हापूर नाक्यावर अपघातस्थळी धाव घेतली. .पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवला. अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत केली. अपघाताची नोंद कऱ्हाड शहर पोलिसात झाली असून, गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.