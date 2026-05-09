सातारा - कामथी तर्फ परळी (ता. सातारा) येथे शुक्रवारी रात्री झालेल्या टेंपोच्या अपघातात एका लहान मुलीसह चौघांचा मृत्यू झाला. या अपघाताची नोंद सातारा तालुका पोलिस ठाण्यात झाली आहे. अपघातप्रकरणी बेंडवाडी (ता. सातारा) येथील टेंपोचालक श्रीकांत जगन्नाथ माने याच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..मालन सीताराम अडागळे (वय ५०), लीलाबाई उत्तम अडागळे (दोघीही रा. कामथी), कल्पना सागर आवळे (वय ३५) आणि गार्गी सागर आवळे (वय सहा, दोघीही रा. कवठे, ता. वाई) अशी अपघातातील मृतांची नावे आहेत.पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, कामथी येथे सीताराम अडागळे हे राहण्यास आहेत. त्यांना पुनर्वसनापोटी निमसोड (ता. खटाव) येथे जागा मिळाली आहे. निमसोड येथे त्यांनी नवीन घर बांधले असून, त्याठिकाणी त्यांची राहण्यासाठी जाण्याची लगबग सुरू होती. त्यातच त्याठिकाणी एक लग्नकार्य नियोजित केल्याने कामथी येथील घरातील साहित्य निमसोड येथील नवीन घरी नेण्यासाठीचे काम त्यांनी गतिमान केले होते..दरम्यान, शुक्रवारी त्यांनी घरातील सर्व साहित्य तसेच दुभती जनावरे टेंपोतून त्याठिकाणी नेण्याचे ठरवले होते. यासाठी त्यांनी बेंडवाडी येथील श्रीकांत माने यांचा टेंपो भाड्याने ठरवला होता. रात्री नऊच्या सुमारास हा टेंपो कामथी येथील सीताराम अडागळे यांच्या घराजवळ आला.टेंपो घराजवळ रस्त्यावरील उतारावर थांबवला होता. त्यानंतर अडागळे व इतरांनी घरातील साहित्य तसेच दुभती जनावरे त्यात भरली. त्यानंतर मालन अडागळे, लीलाबाई अडागळे, सीताराम यांची मुलगी कल्पना आणि नात गार्गी तसेच इतर दोघे जण त्या टेंपोत बसले. याचदरम्यान श्रीकांत माने यांनी टेंपोच्या केबिनमध्ये असणारे साहित्य टपावर ठेवण्यास सुरुवात केली. हे काम करत असतानाच टेंपो अचानक उतारावरून पुढे सरकला व वेगात रस्त्याकडेला असणाऱ्या दरीत कोसळला..आवाजाने ग्रामस्थ जमा झाले व त्यांनी मदतकार्य सुरू केले. जेसीबीच्या मदतीने टेंपो सरळ करत जमलेल्यांनी जखमी मालन अडागळे, लीलाबाई अडागळे, कल्पना आवळे, गार्गी आवळे यांना बाहेर काढले. त्यानंतर त्यांना उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. याठिकाणी झालेल्या वैद्यकीय तपासणीअंती त्या चौघांना मृत घोषित करण्यात आले.अपघाताची माहिती मिळताच अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर तसेच तालुका पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जिल्हा रुग्णालयास भेट देत अपघाताची माहिती घेतली. अपघाताची तक्रार सतीश सीताराम अडागळे यांनी सातारा तालुका पोलिसात नोंदवली असून, श्रीकांत मानेवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..हँडब्रेक लावला नसल्याचा संशयटेंपो उतारावर लावल्यानंतर चालक त्यातून उतरला. यावेळी त्याने टेंपोस हँडब्रेक लावला नसल्याचे तसेच चाकांना दगड लावले नसल्याचे तपासात समोर येत आहे. याच अनुषंगाने श्रीकांत मानेवर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. दक्षता बाळगत हँडब्रेक लावला असता तर दुर्घटना टळली असती..काळीज पिळवटणारा आक्रोशअपघातानंतर कामथी येथील शेकडो जण जिल्हा शासकीय रुग्णालयात जमले होते. अपघाताची माहिती घेत त्यात चार जण दगावल्याचे जमलेल्यांना समजल्यानंतर मृतांच्या नातेवाइकांनी हंबरडा फोडला. त्यांचा आक्रोश काळीज पिळवटणारा होता. याठिकाणी रात्री मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.