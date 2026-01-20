सातारा

Karad News: संवेदनशील समाज घडवण्यासाठी 'त्यांचे' पाऊल; कऱ्हाडला लैंगिक जाकरूकतेचा उपक्रम, ट्रान्सजेंडरांचा विद्यार्थ्यांसह सामान्यांशी संवाद!

Transgender-led social awareness program: कऱ्हाडमध्ये ट्रान्सजेंडर संवाद कार्यशाळा; लैंगिक जागरूकतेसाठी समाजाचा सकारात्मक प्रतिसाद
Transgender community members interacting with students and citizens during a sexual awareness program in Karad.

Transgender community members interacting with students and citizens during a sexual awareness program in Karad.

सकाळ डिजिटल टीम
-सचिन शिंदे

कऱ्हाड : तृतीय पंथीय किंवा ट्रान्सजेंडर यांच्या संदर्भात असलेले समज अन् गैरसमज दुर व्हावेत यासाठी कऱ्हाड शहरात आज तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी संवाद कार्यशाळा झाली. अमित एक्झिकेटिव्ह, हाॅटेल संगम व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मुंबईच्या हमसफर ट्रस्ट आणि सातारा येथील पेहचान फौंडेशनने विद्यार्थ्यांसह सामान्य नागरीकांशी संवाद साधला. लैंगिक संवेदनशीलतेवर पहिल्यांदाच कऱ्हाडला तीन वेगवेवगळ्या ठिकाणी झालेल्या कार्यशाळांना चांगला प्रतिसाद मिळाला.

