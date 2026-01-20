Karad News: संवेदनशील समाज घडवण्यासाठी 'त्यांचे' पाऊल; कऱ्हाडला लैंगिक जाकरूकतेचा उपक्रम, ट्रान्सजेंडरांचा विद्यार्थ्यांसह सामान्यांशी संवाद!

-सचिन शिंदेकऱ्हाड : तृतीय पंथीय किंवा ट्रान्सजेंडर यांच्या संदर्भात असलेले समज अन् गैरसमज दुर व्हावेत यासाठी कऱ्हाड शहरात आज तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी संवाद कार्यशाळा झाली. अमित एक्झिकेटिव्ह, हाॅटेल संगम व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मुंबईच्या हमसफर ट्रस्ट आणि सातारा येथील पेहचान फौंडेशनने विद्यार्थ्यांसह सामान्य नागरीकांशी संवाद साधला. लैंगिक संवेदनशीलतेवर पहिल्यांदाच कऱ्हाडला तीन वेगवेवगळ्या ठिकाणी झालेल्या कार्यशाळांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...येथील शासकीय अभियांत्रकी महाविद्यालय हॉटेल अमित व संगम येथे झालेल्या कार्यशाळेत ट्रान्सजेंडरबाब जागृती करण्यात आली. यावेळी ट्रान्सजेंडरसहीत विविध वक्त्यांनी उपस्थित विद्यार्थी व नागरीकांशी खुल्यापणाने संवाद साधला. यावेळी त्यांच्या शंकाचे हमसफर ट्रस्टच्या निलोफर मस्के आणि सुमी एम.के. यांनी केले. त्यासोबत त्यांनी समुदायाची ओळख करून दिली. त्यांच्या समोरील सामाजिक व कायदेशीर संघर्षांवर प्रकाश टाकला..शासकीय महाविद्यालयात प्रा. एस. के. पाटील यांनी त्यांच्या उपक्रमाचे कौतुक केले. प्रा. पाटील म्हणाले, विद्यार्थ्यांमध्ये जेन्डर सेन्सिटिविटीची जागरूकता चांगली झाली आहे. समाजात त्यांच्या बाबत गैरसमज आहेत. त्यांच्या एलजीबीटिक्यू समुदायातील विद्यार्थी असेल तर समाजाचा त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन चुकीचा असतो पण आपण त्यांना आत्मविश्वास द्यायला हवा आणि त्याची एनर्जी देशाच्या निर्मिती साठी वापरायला हवी. हा समुदाय नैसर्गिक आहे. .त्यांना समाजाने सर्व क्षेत्रात स्वीकारायला हवे आणि त्यामुळे ते मुख्य प्रवाहात येतील. प्रा. देशपांडे आणि विद्यार्थी कल्याण अधिष्ठाता डॉ. कृष्णा आळसुंदकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुरक्षित वातावरणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. हॉटेल अमित आणि हॉटेल संगम येथे झालेल्या उपक्रमात व्यावसायिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांशी संवाद साधून माहिती दिली. त्या क्षेत्रातही जागृतीसाठी तेथील कर्मचाऱ्यांसाठी लैंगिक संवेदनशीलतेवर आधारित विशेष सत्रा घेतले. त्यात व्यवस्थापन, कर्मचाऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. .MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.हॉटेल संगमला स्नेहभोजन झाले. त्यावेळी तृतीयपंथीयांचा स्विकार केलेल्या पालकासोबत संवाद साधण्यात आला. पालकांकडून इतर तृतीयपंथीय पाल्यांना नाकारू नका, तर प्रेमाने स्वीकारा , असे आवाहन करण्यात आले. शहरात राबवण्यात आलेले उपक्रम केवळ तांत्रिक किंवा व्यावसायिक प्रगतीपुरते मर्यादित न राहता, एक प्रगल्भ आणि संवेदनशील समाज घडवण्याच्या दिशेने पडलेले मोठे पाऊल ठरले आहेत, असे मत अनेक मान्यवरांनी व्यक्त केले. पेहचान फाउंडेशनच्या याशी पाटील, अमोल साळुंखे यांनी तिन्ही ठिकाणच्या कार्यक्रमाचे नियोजन केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.