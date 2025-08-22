Karad News : पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या घरातील मतांची एकदा नव्हे, दोनदा नव्हेत तर तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदणी; भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आरोप

कऱ्हाड - काँग्रेसने राज्यातील मतदार याद्यातील पुनर्निरिक्षणाची जबाबदारी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर दिली आहे. मात्र त्याच पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या घरातील मतांची एकदा नव्हे, दोनदा नव्हेत तर तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदणी झाली आहे..त्यांचे पुतणे इंद्रजीत चव्हाण व त्यांचे कुटूंबिय, राहूल चव्हाण व त्यांचे कुटूंबिय आणि अन्य नातवेईकांचा त्यात समावेश आहे. कऱ्हाड शहर, मलकापूर व कुंभारगाव आदी मतदार याद्यात त्यांची नावे आहेत, असा आरोप भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.कऱ्हाड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात मतदार याद्यातील नोंदणीवरून भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी यांनी थेट पृथ्वीराज चव्हाण व त्यांच्या कुटुबियांना टार्गेट केले. सैदापूरचे माजी उपसरपंच मोहनराव जाधव, तालुकाध्यक्ष धनाजी पाटील, शहराध्यक्षा सुषमा लोखंडे, माजी नगरसेवक सुहास जगताप, अतुल शिंदे आणि मलकापूरचे राजेंद्र यादव, दयानंद पाटील उपस्थित होते..श्री. जाधव म्हणाले, निवडणुकांमध्ये २०१४ आणि २०१९ च्या बनावट नोंदींचा वापर करून मतदान चोरी झाली. चव्हाण कुटुंबातील अनेक सदस्यांची नावे कऱ्हाड दक्षिण, मलकापूर आणि पाटण मतदारसंघात आढळून आली आहेत.त्यात त्यांचे पुतणे इंद्रजीत चव्हाण, राहूल चव्हाण व त्यांच्या कुटूंबियाचा त्यात समावेश आहे. यावेळी त्यांचे खोटे पत्ते, वय आणि चुकीची माहिती दिल्याचे दिसते. मतदार नोंदणी फॉर्ममध्ये ते दिसते आहे. इंद्रजीत चव्हाण २०२४ च्या निवडणुकीत पृथ्वीराज चव्हाण यांचे निवडणूक प्रतिनिधी होते. त्यांनी वडिलांचे नाव व वय बदलून दोन मतदारसंघात नोंदणी केली आहे..त्यांची पत्नी सौ. आशा यांची कऱ्हाड शहराच्या यादीत (वय-४७) तर मलकापूरच्या यादीत (वय-४६) आहे. पाटण मतदारसंघात नाव आशाताई असे नाव आहे. त्यावेळी वय ४४ नोंदवले आहे. शांतादेवी चव्हाण यांचे कऱ्हाडच्या यादीत (वय-८७) तर मलकापूरच्या यादीत (वय-८६) आहे. त्यांचा मुलगा अभिजीत यांचे यादीतील नावात मलकापूरातच दोन वेगवेगळे पत्ते आहेत.राहूल चव्हाण यांचे पाटण कॉलनीत येथे नाव आहे. त्यावेळी त्यांचे (वय-५३) तर कुंभारगावच्या यादीत (वय-५२), त्यांच्या पत्नी गौरी यांचे दोन ठिकाणी नोंदणी झाली आहे. यावेळी त्यांचेही वय बदलले आहे. अधिकराव चव्हाण यांचेही दोन ठिकाणी नाव नोंदणी आहे. एका ठिकाणी वडिलांचे नाव अण्णासो तर दुसरीकडे अण्णासाहेब असे नाव आहे. त्यांच्या पत्नी सौ. मंगल यांचही दोन ठिकाणी नोंदणी आहे..त्यावेळी वयातील फरक आहे. राजेश वसंतराव चव्हाण यांचे नाव पाटण कॉलनीत आहे. त्यावेळी त्यांचे (वय-५२) तर कुंभारगावच्या यादीत त्यांचे (वय-५६) आहे. असा नऊ जणांची नावे दोन तीन ठिकाणी आहेत. पाटम कॉलनीतील घराच्या एकाच पत्त्यावर १५ मतदारांची नोंद आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे स्वीय सहायक गजानन आवळकर यांच्यावर आम्ही अॅक्शन घेत आहोत. त्यासाठी दोन वकीलही नेमले आहेत. त्याबाबत लवकरच पुरावे हाती येताच कारवाई नक्की करणार आहोत..कारवाईची मागणीकॉग्रेसने पक्षातर्फे मतदार पुनर्निरिक्षण सुरू केले आहे. त्यात राज्याचे नेतृत्व पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे दिले आहे. मात्र त्यांच्याच कुटूंबीयांनी नियमांचे उल्लंघन केले आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पाटण कॉलनी येथील घराच्या पत्त्यावर १५ मतदार नोंदवले गेले आहेत, परंतु यातील बहुतांश लोक प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी राहत नाहीत.भाजपने निवडणूक आयोगाकडे औपचारिक तक्रार दाखल करण्याची आणि दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, असे भाजपचे तालुकाध्यक्ष धनाजी पाटील यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.