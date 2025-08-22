सातारा

Karad News : पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या घरातील मतांची एकदा नव्हे, दोनदा नव्हेत तर तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदणी; भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आरोप

काँग्रेसने राज्यातील मतदार याद्यातील पुनर्निरिक्षणाची जबाबदारी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर दिली आहे.
कऱ्हाड - काँग्रेसने राज्यातील मतदार याद्यातील पुनर्निरिक्षणाची जबाबदारी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर दिली आहे. मात्र त्याच पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या घरातील मतांची एकदा नव्हे, दोनदा नव्हेत तर तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदणी झाली आहे.

