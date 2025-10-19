सातारा

Trupti Desai: सासपडेतील संशयिताचा एन्काउंटर करा: तृप्ती देसाई; पीडित कुटुंबीयांचे सांत्वन, कायद्याचा धाक उरलेला नाही

Activist Trupti Desai Calls for Encounter: छत्रपती शिवरायांनी स्त्री स्वातंत्र्याचा नेहमीच सन्मान केला. अशा सातारा नगरीतील एकाच गावातील दोन मुलींना काही वर्षांत दुर्दैवी बळी पडावे लागते. असा हा नराधम राहुल यादव यांचा पोलिसांनी एन्काउंटरच केला पाहिजे.’’
Trupti Desai meeting the victim’s family in Sasapde, demanding justice and an encounter of the accused.

सातारा: सासपडे येथील अल्पवयीन मुलीच्या हत्येप्रकरणी संबंधित संशयिताला कठोरात कठोर शिक्षा देण्यासाठी त्याचा तत्काळ एन्काउंटर करावा. जेणे करून आरोपींना कायद्याचे भय वाटले पाहिजे, अशी मागणी भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनी आज सासपडे येथे केली.

