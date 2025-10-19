Trupti Desai: सासपडेतील संशयिताचा एन्काउंटर करा: तृप्ती देसाई; पीडित कुटुंबीयांचे सांत्वन, कायद्याचा धाक उरलेला नाही

सातारा: सासपडे येथील अल्पवयीन मुलीच्या हत्येप्रकरणी संबंधित संशयिताला कठोरात कठोर शिक्षा देण्यासाठी त्याचा तत्काळ एन्काउंटर करावा. जेणे करून आरोपींना कायद्याचे भय वाटले पाहिजे, अशी मागणी भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनी आज सासपडे येथे केली..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.सासपडे येथे त्यांनी आज पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली आणि त्यांचे सांत्वन केले, तसेच यापूर्वी त्याच गावातील ज्या अल्पवयीन मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्या कुटुंबीयांचीही भेट घेऊन त्यांना धीर दिला. यावेळी पीडितेच्या आईने संबंधित आरोपीला तत्काळ आमच्यासमोर शिक्षा द्यावी, अन्यथा त्याला आमच्या ताब्यात द्यावे, अशी मागणी केली..त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, ‘‘सातारा ही ऐतिहासिक नगरी असून, त्याला राजधानी सातारा असे म्हटले जाते. या भूमीला छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाचा पावन इतिहास आहे. छत्रपती शिवरायांनी स्त्री स्वातंत्र्याचा नेहमीच सन्मान केला. अशा सातारा नगरीतील एकाच गावातील दोन मुलींना काही वर्षांत दुर्दैवी बळी पडावे लागते. असा हा नराधम राहुल यादव यांचा पोलिसांनी एन्काउंटरच केला पाहिजे.’’.अशा संशयित आरोपींना कायद्याचा धाक उरलेला नाही. हैदराबाद, तसेच तत्सम काही प्रकरणांत जर पोलिस आरोपींचा एन्काउंटर करू शकतात, तर सासपडे येथील या नराधमाला सुद्धा त्याच पद्धतीने कठोर शासन झाले पाहिजे, असा आग्रह या वेळी त्यांनी धरला..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.या प्रकरणांमध्ये तत्कालीन पूर्वीच्या पिढीत युवतीचा जो दुर्दैवी मृत्यू झाला त्यामधील दोषी शासकीय यंत्रणांची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणात द्रुतगती न्यायालय नेमले गेले आहे; परंतु अशा प्रकरणात सुद्धा फार उशिरा निकाल येतात. लवकर फाशीची शिक्षा पण होत नाही. त्यामुळे तत्काळ या आरोपीचा एन्काउंटर करावा आणि पीडितेला न्याय द्यावा, अशी मागणी तृप्ती देसाई यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.