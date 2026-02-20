सातारा : बावधन (ता. वाई) परिसरात एका हळद पॉलिश करणाऱ्या व्यावसायिकाला शेतातून उचलून नेऊन घरात डांबून बेदम मारहाण केल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी मनोज हरिश्चंद्र नायकवडी (वय ४०, रा. बावधन) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून वाई पोलिसांनी भाजपचे तालुकाध्यक्ष दीपक दिलीप ननावरे, प्रसाद दत्तू ननावरे आणि अक्षय राजेंद्र ननावरे यांच्यासह एका अनोळखी दुचाकी चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे..मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा...पोलिसांच्या माहितीनुसार, १६ फेब्रुवारीला सकाळी साडेअकराच्या सुमारास फिर्यादी मनोज नायकवडी हे खडकमाळ शिवारातील एका शेतात हळद पॉलिशचे काम करत असताना, दीपक ननावरेने त्यांना फोनवरून अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केली. त्यानंतर काही वेळातच दीपक तिथे आपल्या मोटारीसह पोहोचला आणि त्याने फिर्यादीला हाताने, तसेच ठिबक सिंचनच्या पाइपने मारहाण सुरू केली. मारहाण करत असतानाच फिर्यादीस जबरदस्तीने मोटारीत बसवले. मात्र, मोटार सुरू न झाल्याने त्याने एका अनोळखी दुचाकीस्वाराला बोलावून फिर्यादीचे अपहरण करून स्वतःच्या घरी नेले..दीपक ननावरे याच्या घरी नेल्यानंतर, तिथे हजर असलेल्या प्रसाद दत्तू ननावरे आणि अक्षय राजेंद्र ननावरे यांनी फिर्यादीस लाथाबुक्क्यांनी जीवघेणी मारहाण केली. ‘तू आमच्या शिवारात आला तर ट्रॅक्टर जाळून टाकू’ अशी धमकी देत त्यांनी फिर्यादीच्या चुलत्यांनाही फोन करून बोलावून घेतले. फिर्यादीचे चुलते शामराव आणि चुलत भाऊ निखिल तिथे पोहोचले असता, त्यांनाही धक्काबुक्की व मारहाण केली. ‘तुझे घर जाळून टाकेन आणि २२ तारीख झाल्यानंतर तुला संपवून टाकेन,’ अशी जिवे मारण्याची धमकी सर्वांसमोर दिली, तसेच फिर्यादी हा दीपक ननावरेच्या विरोधी पक्षाचा असल्यामुळे हा सगळा प्रकार राजकीय द्वेषापोटी झाला आहे. अनेक दिवस दीपक ननावरे माझ्यावर डोळा ठेऊन होता. त्याने मंत्री मकरंद पाटील यांच्या नावाने अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करत मारहाण केल्याचा आरोपही नायकवडी यांनी केला आहे..या गंभीर प्रकारानंतर जखमी मनोज नायकवडी यांनी वाई ग्रामीण रुग्णालयात उपचार घेऊन पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिसांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत संशयितांविरुद्ध विविध कलमांद्वारे गुन्हे दाखल केले आहेत. या कारवाईमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, पोलिस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...माझ्या कुटुंबातील शुभकार्याचे निमंत्रण देण्याकरिता माझ्या कुटुंबातील व्यक्ती नायकवडी यांच्या घरी गेले होते; परंतु त्या ठिकाणी मनोज नायकवडी यांनी निमंत्रण स्वीकारण्याऐवजी त्यांना शिवीगाळ केली. त्यामुळे हा वाद निर्माण झाला. खरंतर आमचा व्यक्तिगत कौटुंबिक वाद होता; परंतु विरोधी पक्षाने याला राजकीय वळण देऊन माझ्या शुभकार्यात अडथळा आणण्याचे काम केले आहे. मी आणि माझे कुटुंब या सगळ्याचा जाहीर निषेध करीत आहोत.- दीपक ननावरे, भाजप, तालुकाध्यक्ष वाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.