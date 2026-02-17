Satara Crime: फलटणमधील दोघे तडीपार; सातारा पोलिस अधीक्षकांची कारवाई, विविध ठाण्यांत गंभीर गुन्हे दाखल!

दुधेबावी: मलठण (फलटण) येथील दोघांना सातारा जिल्हा, पुणे जिल्ह्यातील बारामती, पुरंदर तालुका, तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुका हद्दीतून दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आले आहे. पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी ही कारवाई केली. .Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...अनिकेत सुभाष बनसोडे (वय ५२) व अर्जुन राजू जाधव (वय १९, दोघे रा. स्वामी समर्थ मंदिराशेजारी, मलठण, फलटण) अशी तडीपार केलेल्यांची नावे आहेत. त्यांच्यावर विविध पोलिस ठाण्यांत गंभीर गुन्हे दाखल आहेत..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, फलटण शहर परिसरातील मलठण येथील अनिकेत बनसोडे, अर्जुन जाधव या दोघांवर दुखापत, विनयभंग, बेकायदा शस्त्र बाळगणे, चोरी यांसारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. फलटण शहर पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी पोलिस निरीक्षक अरविंद काळे यांनी या दोघांच्या टोळीविरुद्ध हद्दपारीचा प्रस्ताव पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्याकडे पाठवला होता. या प्रस्तावाची चौकशी पोलिस उपअधीक्षक विशाल खांबे यांनी केली होती..Shirdi Airport: विमानतळामुळे सुबत्ता येण्याचे स्वप्न भंगले! शिर्डी विमानतळावर विमानांची घट; काकडीतील वाहन व्यवसाय कोलमडला...या दोघांवर वेळोवेळी अटक तसेच प्रतिबंधक कारवाई करूनही त्यांनी गुन्हेगारी कारवाया चालूच ठेवल्या. त्यामुळे त्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई करण्यात आली. सरकार पक्षाच्या वतीने अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अरुण देवकर, हवालदार प्रमोद सावंत, अमित सपकाळ, राजू कांबळे, शिवाजी भिसे, अनुराधा सणस, फलटण शहरचे जितेंद्र टिके यांनी काम पाहिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.