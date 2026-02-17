सातारा

Satara Crime: फलटणमधील दोघे तडीपार; सातारा पोलिस अधीक्षकांची कारवाई, विविध ठाण्यांत गंभीर गुन्हे दाखल!

Satara police crackdown to maintain law and order: फलटणमधील दोन गुन्हेगार तडीपार; सातारा पोलिसांची कठोर कारवाई
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
दुधेबावी: मलठण (फलटण) येथील दोघांना सातारा जिल्हा, पुणे जिल्ह्यातील बारामती, पुरंदर तालुका, तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुका हद्दीतून दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आले आहे. पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी ही कारवाई केली.

