Satara Crime: तावडी गावचे दोघे तडीपार; फलटण पोलिसांची कारवाई, अनेक गंभीर गुन्हे दाखल

फलटण: तावडी (ता. फलटण) येथील दोन सराईत गुन्हेगारांना सातारा, पुणे जिल्ह्यातील बारामती, इंदापूर व पुरंदर तालुका, तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुका हद्दीतून दोन वर्षांकरिता तडीपार करण्यात आले आहे. टोळी प्रमुख स्वप्नील ऊर्फ बाळू सुरेश जाधव (वय २४) व सदस्य निखिल ऊर्फ काळू सुरेश जाधव (वय २५, दोन्ही रा. तावडी, ता. फलटण) अशी तडीपार केलेल्यांची नावे आहेत. .याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, फलटण तालुका हद्दीत सातत्याने जबरी चोरी, दरोडा, चैन स्नॅचिंग यांसारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे स्वप्नील ऊर्फ बाळू जाधव व निखिल ऊर्फ काळू जाधव यांच्याविरुद्ध दाखल होते. फलटण शहर पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी पोलिस निरीक्षक हेमंतकुमार शहा यांनी या दोघांविरुद्ध दोन वर्षे तडीपारीचा प्रस्ताव पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्याकडे पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावाची चौकशी तत्कालीन पोलिस उपअधीक्षक राहुल धस यांनी केली होती..या दोन्ही सराईतांवर कोयत्याचा धाक दाखवून मौल्यवान वस्तू हिसकावणे यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल असल्यामुळे त्यांच्यावर वेळोवेळी अटक, तसेच प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने या दोघांविरुद्ध कारवाई करत त्यांना सातारा, पुणे जिल्ह्यातील बारामती, इंदापूर व पुरंदर तालुका व सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुका हद्दीतून दोन वर्षांकरिता हद्दपार करण्यात आले आहे..जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी गणेशोत्सव व ईद-ए-मिलाद सणांच्या पार्श्वभूमीवर सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध हद्दपारी, मोका, एमपीडीए अशा प्रकारच्या कारवाया करण्यात येणार आहेत..या कारवाईत पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अरुण देवकर, हवालदार प्रमोद सावंत, अमित सपकाळ, राजू कांबळे, शिवाजी भिसे, अनुराधा सणस, फलटण शहर पोलिस ठाण्याचे हवालदार बापू धायगुडे, जितेंद्र टिके यांनी सहभाग घेतला.