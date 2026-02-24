सातारा

Phaltan Crime: फलटणमध्ये दोघांवर धारदार शस्त्राने वार; पोलिसात सात जणांवर गुन्हा, तू आम्हाला कोण सांगणार? अन् काय घडलं!

Knife attack case registered in Satara district: फलटणमध्ये गाड्यांच्या वेगावरून वाद, धारदार शस्त्राने दोघांवर हल्ला
Police register case against seven accused after sharp weapon attack injures two in Phaltan.

सकाळ वृत्तसेवा
फलटण : गाड्या वेगात का चालविता? असे विचारल्याच्या कारणावरून फलटणमध्ये दोघांवर धारदार शस्त्राने वार केल्याची घटना घडली. अनिल विठ्ठल हिरणवाळे व संतोष रखमाजी हिरणवळे (रा. ब्राह्मणगल्ली, फलटण) अशी जखमींची नावे आहेत. याप्रकरणी फलटण शहर पोलिस ठाण्यात प्रशांत सुनील जुवेकर व इतर ७ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

