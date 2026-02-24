Phaltan Crime: फलटणमध्ये दोघांवर धारदार शस्त्राने वार; पोलिसात सात जणांवर गुन्हा, तू आम्हाला कोण सांगणार? अन् काय घडलं!

फलटण : गाड्या वेगात का चालविता? असे विचारल्याच्या कारणावरून फलटणमध्ये दोघांवर धारदार शस्त्राने वार केल्याची घटना घडली. अनिल विठ्ठल हिरणवाळे व संतोष रखमाजी हिरणवळे (रा. ब्राह्मणगल्ली, फलटण) अशी जखमींची नावे आहेत. याप्रकरणी फलटण शहर पोलिस ठाण्यात प्रशांत सुनील जुवेकर व इतर ७ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य... पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काल (रविवार) रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास अनिल हिरणवाळे हे गॅरेज बंद करून थांबले होते. दरम्यान, गोसावी वस्तीतील सात ते आठ मुले गॅरेजसमोरून वेगात निघाली होती. दरम्यान, अनिल हे मुलांना उद्देशून ‘एवढा आवाज करून वेगात गाड्या का चालविता? कोणाला तरी गाडी धडकेल’ असे सांगितले..त्यामुळे संतापलेल्या प्रशांत जुवेकर याने ‘तू आम्हाला कोण सांगणार? थांब, तुला दाखवितो’ अशी धमकी दिली. त्यानंतर १० मिनिटांनी पुन्हा माघारी येऊन ‘तू आम्हाला शहाणपण शिकवतो का?’ असे म्हणत लोखंडी सत्तुराने हिरणवाळे यांच्या डोक्यात वार केला. त्याच्या इतर साथीदारांनी लाकडी दांडके व बिअरच्या बाटलीने मारहाण करून गंभीर जखमी केले. .Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...दरम्यान, चुलत भाऊ संतोष हिरणवळे मदतीला धावू आला असता त्याच्यावर वार करून जखमी केले. या घटनेत दोघे चुलत भाऊ गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर फलटणमधील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याबाबत अनिल हिरणवाळे यांनी फलटण शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली असून, पोलिस उपनिरीक्षक दिनेश शिंदे पुढील तपास करत आहेत.तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे भरून आम्हाला नक्कीच सांगा. इथे भरा: https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.