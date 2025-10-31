Karad Crime: जखिणवाडी खूनप्रकरणी तिघांना कोठडी; दाेघे अल्पवयीन संशयितांची बालसुधारगृहात रवानगी

कऱ्हाड : जखिणवाडी (ता. कऱ्हाड) येथील प्रवीण सुभाष बोडरे याच्या खूनप्रकरणी शहर पोलिसांनी तीन संशयित हल्लेखोरांना अटक केली असून, दोन अल्पवयीन मुलांनाही ताब्यात घेतले आहे. अविनाश अशोक येडगे, देवेंद्र अशोक येडगे आणि संकेत संजय मिठारे (तिघेही रा. जखिणवाडी, ता. कऱ्हाड) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. संबंधित संशयितांना येथील न्यायालयात हजर केले असता त्यांना न्यायालयाने सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावल्याची माहिती शहर पोलिसांनी दिली. दरम्यान, दोघा अल्पवयीन संशयितांना बालसुधारगृहात पाठवले आहे. .किरण धनाजी बोडरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून, शहर पोलिस ठाण्यात संबंधित संशयिताविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये हनुमान जयंतीच्या बॅनरविषयी झालेल्या जुन्या वादातून प्रवीण बोडरे याचा खून करण्यात आला. शनिवारी खून झाल्यानंतर सलग पाच दिवस तपास करून संशयितांना पोलिसांनी संशयितांना अटक केली. .हल्लेखोरांकडून गुन्ह्यात वापरलेला कोयता, तलवार, वाहने जप्त करण्याची कार्यवाही पोलिसांनी सुरू केली आहे. पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील, वरिष्ठ शहर पोलिस निरीक्षक राजू ताशीलदार, गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अशोक भापकर, पोलिस उपनिरीक्षक श्रद्धा आंबले, दीपक वागवे यांनी संशयितांकडे चौकशी केली. तिन्ही संशयितांना वेगवेगळे करून चौकशी सुरू होती. हल्लेखोरांना कोणी आश्रय दिला, मदत केली, याचीही माहिती पोलिस घेत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.