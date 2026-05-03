Satara Crime: साकुर्डीमधून दोन पिस्तूल, काडतुसे जप्त; सातारा एलसीबीची कऱ्हाडला कारवाई; दुसरा संशयित पसार

कऱ्हाड: जिल्हाधिकारी यांचा शस्त्रबंदी आदेश असतानाही त्याचा भंग करणाऱ्या दोन संशयितांकडून साकुर्डी (ता. कऱ्हाड) येथून देशी बनावटीची दोन पिस्तूल आणि दोन जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली. सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेने केलेल्या या कारवाईत संशयिताकडून एक लाख ६१ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. .याप्रकरणी सुमीत युवराज साठे (वय २२, रा. साजूर, ता. कऱ्हाड) याला अटक करण्यात आली असून, यातील सूरज ऊर्फ चिक्या जगन्नाथ मोहिते (रा. सोहोली, ता. कडेगाव, जि. सांगली) हा पसार झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..पोलिसांचा माहिती अशी, कऱ्हाड- पाटण मार्गावरील साकुर्डी गावच्या हद्दीत दुर्गामाता हॉटेलजवळ एक जण देशी बनावटीची पिस्तूल विक्रीसाठी घेऊन येणार असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक विश्वजित घोडके यांना मिळाली. त्याची माहिती पोलिस उपनिरीक्षक विश्वास शिंगाडे यांना देऊन कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या. .त्यानुसार श्री. शिंगाडे यांनी त्यांच्या पथकामार्फत साकुर्डी येथून संबंधित संशयितास पाठलाग करून पकडले. त्याच्या ताब्यातील दोन देशी बनावटीची पिस्तूल व आणि दोन जिवंत काडतुसे असा एक लाख ६१ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. सुमीत साठे याल अटक करण्यात आली आहे, तर सूरज ऊर्फ चिक्या मोहिते पसार झाला आहे..पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक घोडके, तालुका पोलिस निरीक्षक महेंद्र जगताप, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रमेश गर्जे, रोहित फार्णे, पोलिस उपनिरीक्षक विश्वास शिंगाडे, परितोष दातीर, सचिन भिलारी, हवालदार साबीर मुल्ला, मंगेश महाडिक, सचिन साळुंखे, हणमंत भोसले, हसन तडवी, अमित झेंडे, मुनीर मुल्ला, सनी आवटे, अमोल माने, अजित कर्णे, राकेश खांडके, अजय जाधव, मनोज जाधव, राजू कांबळे, शिवाजी भिसे, प्रमोद सावंत, धीरज महाडिक, अमृत कर्पे, समीर कदम, दत्तात्रय तायशेटे, विशाल पाटोळे यांनी ही कारवाई केली.