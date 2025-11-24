सातारा

Phaltan Crime: 'फलटणमध्ये दुचाकी चोरट्यास अटक'; शहर पोलिसांची कारवाई, सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे गुन्ह्याचा छडा

Phaltan police: शहर पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत चोरीच्या दुचाकीची माहिती गोळा केली आणि आरोपीच्या मागोवा घेतला. सीसीटीव्ही फुटेज आणि स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले. या कारवाईमुळे शहरातील नागरिकांमध्ये सुरक्षा आणि जागरूकतेची भावना वाढली आहे.
CCTV Footage Helps Phaltan Police Catch Motorcycle Thief

फलटण: येथील नगरपालिकेच्या वाहनतळामधून चोरीस गेलेली दुचाकी फलटण शहर पोलिसांनी जप्त केली आहे. याप्रकरणी एकास अटक करण्यात आली असून त्‍याने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे.

