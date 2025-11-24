Phaltan Crime: 'फलटणमध्ये दुचाकी चोरट्यास अटक'; शहर पोलिसांची कारवाई, सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे गुन्ह्याचा छडा

फलटण: येथील नगरपालिकेच्या वाहनतळामधून चोरीस गेलेली दुचाकी फलटण शहर पोलिसांनी जप्त केली आहे. याप्रकरणी एकास अटक करण्यात आली असून त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, येथील नगरपालिकेच्या वाहनतळामधून रविवारी (ता. १६) सायंकाळी चार ते रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास एक दुचाकी चोरीस गेली होती. त्याबाबत फलटण शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानुसार तपास करत असताना पोलिस ठाण्यातून गुन्हे शोध पथकास माहिती देण्यात आली..त्याआधारे पोलिस कर्मचारी काकासाहेब कर्णे आणि अतुल बडे यांनी नगरपालिकेच्या वाहनतळाच्या ठिकाणी जाऊन सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यावरून गस्त घालत असताना दुचाकी चोरटा गिरवी नाका ते जाधववाडी दरम्यान दिसून आल्याने त्यास ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे चौकशी केली असता, त्याने दुचाकी चोरीची कबुली दिली. त्यावरून त्यास अटक करून दुचाकी जप्त करण्यात आली..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...कारवाईत पोलिस उपअधीक्षक विशाल खांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक अरविंद काळे, गुन्हे शोध पथकचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नितीन शिंदे, पोलिस कर्मचारी काकासाहेब कर्णे, अतुल बडे यांनी सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.