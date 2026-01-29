Ajit Pawar:..अन् शिवकालीन खेळाची कला दिल्लीपर्यंत पोहोचली; उदय यादव यांनी उलगडल्या दादांच्या आठवणी!

नागठाणे : एरवी दादांशी बोलायचं म्हटलं तरी अनेकांच्या मनात थोडीशी धाकधूक असायची. अनेकांना त्यांचा धाकही वाटायचा. मला मात्र कधीही असे वाटले नाही. त्यांच्याच प्रयत्न अन् प्रोत्साहनामुळे शिवकालीन मर्दानी खेळाची कला थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचली, अजितदादा यांच्या अकाली जाण्यानंतर उदय यादव यांनी आपल्या भावना उलगडल्या..Ajit Pawar: औंधमध्ये रस्ते, चौक सुन्न; कार्यकर्त्यांकडून अजितदादांच्या जुन्या आठवणींना उजाळा!.उदय यादव हे अतित (ता. सातारा) येथील श्री छावा युवा मंचचे संस्थापक. त्यांचा अन् दादांचा परिचय गेल्या २५ वर्षांपासून. याच काळात या मंचची स्थापना झाली. दादांच्या प्रयत्नामुळे या मंचला आपल्या खेळाचे सादरीकरण करण्याची संधी सर्वदूर लाभली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्यासमोर या मंचने आपल्या मर्दानी खेळाची प्रात्यक्षिके सादर केली. हे सारे केवळ दादांमुळे शक्य झाल्याचे श्री. यादव सांगतात..दिल्लीपासून पंजाब, हरियाना, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, पाँडिचेरी आदी राज्यांतही युवा मंचने आपली कला दाखविली. गेल्या २५ वर्षांत दादांसोबत असंख्य वेळा भेटी झाल्या. देवगिरी निवासस्थान असो, बारामतीतील सहयोग बंगला असो वा बारामती हॉस्टेल असो दादांची भेट मिळाली नाही, असे कधीच घडले नाही, असे श्री. यादव नमूद करतात. बारामती हॉस्टेल येथे तब्बल ५०० सदस्यांच्या जेवणाची सोय दादांमुळे झाली. युवा मंचच्या सदस्यांना जवळपास ४० वेळा देवगिरीवर जाण्याची संधी लाभली..Ajit Pawar: ग्रामीण राजकारणावर २३ वर्षे गारूड; अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील झेडपी अध्यक्ष . त्यांची खेळाडू असलेली कन्या दिशा हिच्या धनुष्यबाण खरेदीसाठी निधीबाबत दादांनी राज्याचे क्रीडा आयुक्त यांना जागेवरूनच आदेश दिले होते. नंतरच्या काळात पार्थ यादव या मुलासाठी सहा लाख रुपये निधीचा प्रस्तावही दादांच्या तत्परतेने लगोलग मंजूर झाल्याची आठवण या वेळी उदय यादव यांनी उलगडली. गेल्या आठवड्यातही त्यांची भेट झाल्याचे यादव यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.