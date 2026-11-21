सातारा : कॉलर उडवण्याची खास स्टाईल, चेहऱ्यावरची करारी नजर, बेधडक वक्तव्ये आणि आपल्या अनोख्या अंदाजाने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेणारे साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले म्हटले की, डोळ्यांसमोर एक रुबाबदार आणि बिनधास्त व्यक्तिमत्त्व उभे राहते. मात्र, याच ‘राजें’चा एक वेगळाच अंदाज सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्यांच्या या अंदाजाने चाहत्यांनाही सुखद धक्का दिला (Udayanraje Bhosale wife Damayantiraje Bhosale) आहे..निमित्त होते 20 नोव्हेंबरचे! खासदार उदयनराजे भोसले आणि दमयंतीराजे भोसले यांच्या लग्नाच्या वाढदिवसाचे. राजकीय कार्यक्रम, कार्यकर्त्यांचा गराडा, समर्थकांची गर्दी आणि सततची धावपळ या सगळ्यापासून दूर जात उदयनराजेंनी यंदाचा लग्नाचा वाढदिवस अगदी खासगी आणि अनोख्या पद्धतीने साजरा केला..साताऱ्यातील निसर्गरम्य कास पठारावरील एका हॉटेलमध्ये या खास क्षणांचे सेलिब्रेशन करण्यात आले. विशेष म्हणजे, या सेलिब्रेशनमध्ये ना कार्यकर्त्यांची गर्दी, ना राजकीय चर्चा आणि ना पाहुण्यांचा लवाजमा! होता तो फक्त पती-पत्नीने एकमेकांसोबत घालवलेला निवांत आणि खास वेळ..नेहमी आपल्या आक्रमक आणि बेधडक शैलीसाठी चर्चेत असणारे उदयनराजे यावेळी मात्र एका वेगळ्याच मूडमध्ये पाहायला मिळाले. राजकीय व्यक्तिमत्त्वाच्या पलीकडे जाऊन पती म्हणून त्यांचा साधा, प्रेमळ आणि कौटुंबिक अंदाज या निमित्ताने समोर आला आहे. त्यांच्या या वेगळ्या रूपाने सोशल मीडियावर अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे..Mhaswad Siddhanath Wedding : तुळशी बारसच्या मुहूर्तावर मध्यरात्री होणार श्री सिद्धनाथ आणि देवी जोगेश्वरी यांचा शाही विवाह सोहळा; 50 हजारांहून अधिक भाविक उपस्थित राहणार!.उदयनराजेंची कॉलर उडवण्याची स्टाईल असो किंवा त्यांची धारदार नजर, त्यांच्या प्रत्येक अंदाजाची नेहमीच चर्चा होत असते. मात्र, यावेळी चर्चेचा विषय कॉलर नसून लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त पत्नी दमयंतीराजेंसोबत घालवलेले खास क्षण ठरले आहेत. या सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून, नेटकऱ्यांकडूनही उदयनराजेंच्या या वेगळ्या अंदाजाचे कौतुक केले जात आहे..राजकारणात रुबाब, सार्वजनिक जीवनात आक्रमकता आणि वैयक्तिक आयुष्यात प्रेमाचा जिव्हाळा... उदयनराजेंच्या व्यक्तिमत्त्वाची ही दुसरी बाजू सध्या सोशल मीडियावर चांगलीच भाव खाऊन जात आहे. त्यांच्या या खास सेलिब्रेशनची चर्चा साताऱ्यासह राज्यभरात रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.