सातारा

Udayanraje Bhosale: दुष्काळाचे संकट दूर होऊ दे, बळीराजाला सुखाचे दिवस लाभू देत! उदयनराजेंची तुळजाभवानी चरणी प्रार्थना

Prayers for Farmers Prosperity and a Drought Free Maharashtra: बळीराजाला सुखाचे दिवस लाभू देत; उदयनराजेंनी प्रतापगडावर तुळजाभवानीचे घेतले दर्शन
Maharashtra Drought Relief Udayanraje Bhosale Offers Prayers to Tulja Bhavani for Farmers Prosperity and Good Rainfall

Maharashtra Drought Relief Udayanraje Bhosale Offers Prayers to Tulja Bhavani for Farmers Prosperity and Good Rainfall

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : महाराष्ट्रावरील दुष्काळाचे संकट दूर होवो, राज्याला दुष्काळाच्या छायेतून मुक्ती मिळो, शेतकरी बांधवांच्या जीवनात सुख-समृद्धी नांदो आणि सर्वांना सुखाचे दिवस लाभोत, अशी प्रार्थना आई तुळजाभवानीस केल्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी नमूद केले.

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