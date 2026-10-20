Udayanraje Bhosale: दुष्काळाचे संकट दूर होऊ दे, बळीराजाला सुखाचे दिवस लाभू देत! उदयनराजेंची तुळजाभवानी चरणी प्रार्थना

सातारा : महाराष्ट्रावरील दुष्काळाचे संकट दूर होवो, राज्याला दुष्काळाच्या छायेतून मुक्ती मिळो, शेतकरी बांधवांच्या जीवनात सुख-समृद्धी नांदो आणि सर्वांना सुखाचे दिवस लाभोत, अशी प्रार्थना आई तुळजाभवानीस केल्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी नमूद केले. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.दमयंतीराजे यांच्यासमवेत आज खासदार भोसले यांनी किल्ले प्रतापगड येथे तुळजाभवानी देवीचे दर्शन घेऊन विधिवत पूजा व अभिषेक केला. त्यानंतर खासदार भोसले यांच्या माध्यमांनी संवाद साधला..त्यावेळी ते म्हणाले, ‘‘बळीराजाला चांगले दिवस यावेत, शेतीला सुजलाम्- सुफलाम् करणारा पाऊस पडावा आणि राज्यात सर्वत्र समृद्धी नांदावी, अशी प्रार्थना देवीला केली आहे.’’ खासदार भोसले यांनी किल्ले प्रतापगड येथे सुरू असलेल्या विकासकामांची पाहणी केली, तसेच कामांच्या सद्यःस्थितीची माहिती घेतली..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...गडसंवर्धन ही सामूहिक जबाबदारीछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शौर्याचा, स्वराज्याच्या वैभवशाली इतिहासाचा आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा साक्षीदार असलेल्या या ऐतिहासिक गडाचे संवर्धन व जतन करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे, असेही त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.