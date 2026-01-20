Satara politics: खासदार उदयनराजे, मंत्री शिवेंद्रराजेंची खलबते! खेड, कोडोली, शेंद्रे, नागठाण्यासाठी उदयनराजे गट आग्रही, नेमकं काय ठरलं?

सातारा : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी सातारा तालुक्यातील गट, गणांच्या जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरविण्यासाठी आज सोनगाव बंगला येथे दोन्ही राजेंमध्ये खलबते झाली. सुमारे दोन तास झालेल्या या चर्चेत तालुक्यातील गट, गणांची वाटणी कशी करायची, याविषयी चर्चा झाली. खेड, कोडोली, शेंद्रे, नागठाणे या गटांसाठी उदयनराजेंचा गट आग्रही असल्याची चर्चा आहे. उद्या (मंगळवारी) जागा वाटपाचे चित्र निश्चित होणार असल्याचे दोन्ही राजेंच्या गटांकडून सांगण्यात आले आहे. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...सातारा तालुक्यातील आठ गट व १६ गण असून, त्यातील जागा वाटपांबाबत आज सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व खासदार उदयनराजे भोसले यांची सोनगाव बंगला येथे बैठक झाली. या वेळी महायुतीचे समन्वयक सुनील काटकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य राजू भोसले उपस्थित होते..दोन्ही राजेंमध्ये सातारा तालुक्यातील गट, गणांबाबत दोन तास चर्चा झाली. चर्चेची आजची पहिली फेरी असून, उद्या (मंगळवार) अंतिम जागा वाटपावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. मागील वेळी सातारा तालुक्यात दहा गट होते..यापैकी सात गट व अकरा गणात मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे गटाचे सदस्य होते. तीन गट व नऊ गणांत खासदार उदयनराजे गटाचे सदस्य निवडून आले होते. त्यानंतर आता होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या या निवडणुकीत पालिकेची हद्दवाढ झाल्यामुळे दोन गट व चार गण रद्द झाले आहेत. आता तालुक्यात आठ गट व १६ गण राहिले आहेत..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.आता दोन्ही राजे भारतीय जनता पक्षात असून, त्यांचे मनोमिलन असल्याने जागा वाटपही निम्मे निम्मे होणार की मागील वेळचा फॉर्म्युला वापरला जाणार याची उत्सुकता आहे. सध्या तरी उदयनराजेंच्या गटाकडून खेड, कोडोली, शेंद्रे व नागठाणे या चार गटांसाठी आग्रह दिसत आहे. कोणते गट कोणाला सोडले जाणार, तसेच त्या खालील गणांची वाटणी कशी होणार हे (मंगळवारी) स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे तालुक्यातील इच्छुकांत अस्वस्थता पसरली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.