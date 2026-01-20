सातारा

Satara politics: खासदार उदयनराजे, मंत्री शिवेंद्रराजेंची खलबते! खेड, कोडोली, शेंद्रे, नागठाण्यासाठी उदयनराजे गट आग्रही, नेमकं काय ठरलं?

Local Body Elections Satara: सातारा तालुक्यातील जागा वाटपावर उदयनराजे-शिवेंद्रराजेंची चर्चा
Satara Power Play: Udayanraje Camp Firm on Khed, Kodoli, Shendre, Nagthane

Satara Power Play: Udayanraje Camp Firm on Khed, Kodoli, Shendre, Nagthane

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी सातारा तालुक्यातील गट, गणांच्या जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरविण्यासाठी आज सोनगाव बंगला येथे दोन्ही राजेंमध्ये खलबते झाली. सुमारे दोन तास झालेल्या या चर्चेत तालुक्यातील गट, गणांची वाटणी कशी करायची, याविषयी चर्चा झाली. खेड, कोडोली, शेंद्रे, नागठाणे या गटांसाठी उदयनराजेंचा गट आग्रही असल्याची चर्चा आहे. उद्या (मंगळवारी) जागा वाटपाचे चित्र निश्चित होणार असल्याचे दोन्ही राजेंच्या गटांकडून सांगण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Bjp
Udayanraje Bhosale
district
Shivendraraje Bhosale
Meeting
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.