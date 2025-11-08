Satara Crime : दारूचे बिल देण्यावरून हॉटेल मॅनेजरला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; CCTV च्या वायरी तोडल्या, खुर्च्या दिल्या फेकून

उंब्रज (सातारा) : दारूचे बिल देण्याच्या कारणावरून हॉटेल मॅनेजरला मारहाण (Umraj Hotel Manager Assaulted Over Liquor Bill Dispute) करत गल्यातील ७० हजार रुपयांची रोख रक्कम लंपास केल्याप्रकरणी उंब्रज पोलिस ठाण्यात सात जणांवर गुन्हा दाख करण्यात आला आहे. प्रथमेश चंद्रकांत पाटील (वय २६ मूळ रा. मंद्रुळकोळे, सध्या रा. वृदांवन सिटी, मलकापूर), अजय बापूराव यादव (वय २० रा. तुळसण), विराज प्रकाश देसाई (वय २० रा. कुसूर), दत्ता कोळेकर (रा. मुनावळे) यासह अनोळखी तीन जण अशी संशयितांची नावे आहेत. .याबाबत जखमी हॉटेल मॅनेजर रोहित सयाजी भोसले (वय २३, रा. भोसलेवाडी, ता. कऱ्हाड) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, हॉटेल वंदन बिअर बार ॲण्ड लॉजिंग येथे गुरुवारी रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास सात संशयिताना दारूचे बिल देण्यासाठी विचारले असता फिर्यादी भोसले यांना मारहाण करण्यात आली..'फक्त सांगा कोणती मुलगी पाठवू'; राजकारणात खळबळ उडवणारा खुलासा, भाजप नेत्याच्या सेxx स्कँडलचा पर्दाफाश.तसेच हॉटेलमधील सीसीटीव्हीच्या वायऱ्या तोडून डीव्हीआर काढून घेऊन रिव्हाल्वरसारख्या वस्तू फिर्यादी भोसले यांना दाखवून हॉटेलमधील दारूच्या बाटल्या, टेबल, खुर्च्यांची तोडफोड करून नुकसान केले..यावेळी फिर्यादी भोसले यांना खुर्च्या फेकून मारून हाताने व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली, तसेच हॉटेलच्या गल्ल्यातील ७० हजार रुपयांची रोख रक्कम व सीसीटीव्ही डीव्हीआर घेऊन गेले असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. उंब्रज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अधिक तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रवींद्र भोरे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.