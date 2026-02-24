Prakash Gavali: वाहतूकदारांची ई- चलनाद्वारे अन्यायकारक लूट: प्रकाश गवळी; मागण्याचा विचार न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन!

सातारा

सातारा: मोटार वाहन विभाग व पोलिस विभाग यांच्यामार्फत महाराष्ट्रात राबविण्यात येणारी ई-चलन पद्धत सार्वजनिक जनता व वाहनधारकांवर अन्याय करणारी असून याद्वारे जबरदस्तीने दंड वसूल करून जनतेची व वाहनधारकांची नियमबाह्यरितीने लूट करण्यात येत आहे. याविरोधात तसेच इतर महत्त्वाच्या मागण्यांसंदर्भात शासनाने पुढील सात दिवसांत सकारात्मकरित्या विचार न केतल्यास दि. ५ मार्चपासून राज्यातील सर्व वाहतूकदारांकडून राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्या वाहतूकदार संघाचे अध्यक्ष प्रकाश गवळी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.

