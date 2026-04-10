कऱ्हाड : शहराचे मुख्य बसस्थानक वाहतुकीच्या कोंडीचे मुख्य केंद्र बनले आहे. त्याला बसस्थानक परिसरात चारही दिशांना पसरलेल्या पाच रिक्षा थांब्यासह तेथे लागणाऱ्या प्रवासी वाहतुकीच्या रिक्षा, शेअर- ए- रिक्षांमुळे तेथे वाहतूक व्यवस्थेचा गळा घोटला जात आहे. परिणामी तेथील कोंडी सोडविण्याचा विषय शासकीय पातळीवर अजेंड्यावर घेण्यात आला आहे. .गजबजलेल्या कऱ्हाड बसस्थानक परिसरात पालिकेने अतिक्रमण हटाव मोहिमेत त्या परिसरातील हातगाडे, खोकी हटवली. मात्र त्याची जागा आता रिक्षांनी घेतल्याने तो प्रश्न एरणीवर आला. बस स्थानक परिसरात एक, दोन नव्हे तब्बल पाच रिक्षा थांबे आहेत. त्यामुळे येथे सातत्याने कोंडीचा प्रश्न भेडसवताना दिसतो आहे. .प्रमाणापेक्षा जास्त रिक्षा थांब्यामुळे बेशिस्त पार्किंग ही पादचाऱ्यांसह, अन्य वाहनधारकांसाठी डोकेदुखी झाली आहे. येथे रिक्षा अशा लागलेल्या असतात, की तेथून प्रवाशांना चालताही येत नाही. एकाच परिसरात पाच ठिकाणी रिक्षा थांब्यांनी जागा व्यापल्याने मोठ्या वाहनांना नाकीनऊ येत आहेत. .याबाबत अनेक दिवसांपासून पोलिस, आरटीओ आणि पालिका रिक्षा थांब्यांचे एकत्रीकरण करण्याच्या गप्पा मारत आहेत. मात्र, काहीही हालचाल झालेली नव्हती. सध्या तो प्रश्न पुन्हा एकदा हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे रिक्षा थांब्याचा सर्व्हे होऊन रिक्षा थांब्यासह त्या परिसरातील प्रवासी वाहतुकीवर योग्य ती कार्यवाही होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..समन्वयाचा फार्स नको, कृती हवीकऱ्हाडच्या बसस्थानक परिसरातील रिक्षा थांब्यासह अन्य प्रश्न सोडविण्यासाठी पालिका, पोलिसांनी समन्वयाचा केवळ फार्स न करता प्रत्यक्ष मैदानात उतरण्याची गरज आहे. तातडीने बस स्थानकावरील थांब्यांचे विलीनीकरण करून एकच शिस्तबद्ध थांबा तयार करण्याची गरज आहे.