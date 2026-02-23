सातारा

Farmer Crisis: बळीराजा संकटात! विंग परिसरात मध्यरात्री पावसाचा शिडकावा; हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला; गहू, ज्वारी झाली भुईसपाट..

Farmers Suffer Heavy losses Due to Midnight Rainfall: पावसाच्या शिडकाव्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली; गहू, ज्वारीचे नुकसान
Unseasonal midnight rain flattens standing wheat and jowar crops, leaving farmers worried about mounting losses.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
विंग/काेळे: मध्यरात्रीनंतर परिसरात पावसाने हलका शिडकावा केला. या पावसाने रब्बीतील पिकांचे काही प्रमाणात नुकसान झाले आहे. काढणी केलेला कडबा भिजला असून, काही ठिकाणी गहू कोलमडला आहे. बदलत्या वातावरणाने उत्पादकांपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यातून हंगाम हाती कसा लागतो, याकडे उत्पादकाचे लक्ष लागून आहे.

