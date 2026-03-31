Lightning Strike Death : साताऱ्यात अवकाळीचे तांडव! वीज अंगावर कोसळून महिला ठार; वाई-खंडाळ्यात 35 निष्पाप मुक्या जीवांचा अंत

Unseasonal Rain in Satara District Maharashtra : सातारा जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने पुन्हा एकदा थैमान घातले असून ढगांचा गडगडाट, विजांचा कडकडाट आणि वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस झाला. काही भागांत गारपिटीचाही (Unseasonal Rain Hits Satara District) अनुभव आला. वाई आणि खंडाळा तालुक्यात वीज कोसळल्याच्या घटनांमुळे मोठे नुकसान झाले आहे..या आपत्तीमध्ये एका महिलेचा मृत्यू झाला असून 35 मेंढ्यांचा बळी गेला आहे, तर एक मेंढपाळ जखमी झाला आहे. कराड येथील प्रीतिसंगम बागेत वादळी वाऱ्यामुळे झाडाची फांदी तुटून पडल्याने काही वटवाघळांचाही मृत्यू झाला..वाई तालुक्यातील आसले गावातील पांडवनगर परिसरात शेतात चरणाऱ्या मेंढ्यांच्या कळपावर अचानक वीज कोसळली. या दुर्घटनेत 15 हून अधिक मेंढ्या जागीच ठार झाल्या, तर मेंढपाळ नंदकुमार पांडुरंग पिसाळ जखमी झाले. त्यांच्यावर वाई येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Nashik Bribery Case : ZP च्या उपअभियंत्याला 3 लाखांची लाच घेताना पकडले; शाखा अभियंत्यानं मागितलेली दोन लाखांची लाच.खंडाळा तालुक्यातील कराडवाडी येथे सोनाली अजित कराडे (वय 29) या महिला शेळ्या चारत असताना वीज कोसळून जागीच मृत्युमुखी पडल्या. तसेच मोर्वे गावातील सोलाडी शिवारात अमोल धायगुडे यांच्या मेंढ्यांच्या कळपावर वीज पडून 9 मेंढ्या ठार झाल्या. दरम्यान, पारगाव, अजनूज, कर्नवडी, लोहोम, जवळे, कण्हेरी, शिरवळ, भोळी, शिवाजीनगर आणि भादवडे या भागांतही वादळी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. भोळी परिसरात गारपिटीमुळे पिकांची काढणी करत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे..जिल्ह्यात झालेल्या या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पशुधन आणि पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शासनाने तातडीने पंचनामे करून नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.