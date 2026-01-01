Vishwas Patil: मराठी साहित्याचा ऱ्हास थांबवा: अध्यक्ष विश्वास पाटील; अन्यथा खूप वाईट दिवस नेमकं काय म्हणाले?

कऱ्हाड: साताऱ्यातील साहित्य संमेलनाचा मी अध्यक्ष झालो म्हणून नव्हे, तर महाराष्ट्रभर मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती आणि इतिहासाच्या विचारांचा कुठेतरी ऱ्हास होताना दिसत आहे. ही पडझड वेळेत आपण थांबवली नाही, तर उद्या खूप वाईट दिवस येतील, अशी खंत ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी आज येथे व्यक्त केली. .Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .श्री. पाटील यांनी आज ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधिस्थळी अभिवादन केले. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण हे मराठीतील उत्तम लेखक, राजकारणी, उत्तम प्रशासक म्हणून त्यांची ख्याती आहे. त्यांच्या साहित्याबद्दल मला पहिल्यापासून आदर, आत्मीयता आहे. क्रांतिसिंह नाना पाटील, पट्टे बापूराव कुलकर्णी आणि यशवंतराव चव्हाण ही पुढच्या पिढ्यांसाठी स्फूर्तिदायक ठरावी, .अशी श्रेष्ठ मंडळी आहेत, असे सांगून श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘लोकांतील नेते आणि लोकांतील लेखक हे जीवनानुभव कसे वेचत जातात. याचे सुंदर उदाहरण म्हणजे यशवंतराव चव्हाण यांचे कृष्णाकाठ हे पुस्तक आहे. त्यांनी बिळाशीचे बंड यावर लिहिले आहे. ते खूपच रोमहर्षक आहे. यशवंतराव चव्हाण, अण्णा भाऊ साठे यांच्यासह त्या काळातील नेते, लेखक यांनी सह्याद्रीचा भाग, कृष्णाकाठ पिंजून काढला होता. म्हणून तो त्यांच्या साहित्य कृतीतून उमटून दिसला आहे. त्यामुळे अनेक पिढ्या गेल्या. मात्र, फकिरा, कृष्णाकाठसारखे ग्रंथ टिकून राहिले. हे त्या महात्म्यांचे योगदान आहे.’’.ते म्हणाले, ‘‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, आचार्य अत्रे आणि यशवंतराव चव्हाण हे तिघेही ग्रंथवेडे होते. प्रत्येकाकडे दीड- दोन लाख पुस्तके, ग्रंथ होते. पुस्तके आणली आणि संग्रह करून ठेवला नाही, तर ती त्यांनी वाचली होती. आचार्य अत्रे साहित्यिक होते. त्यांची भाषा जबरदस्त होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, यशवंतराव चव्हाण यांनी वापरलेली मराठी पाहिली, तर त्यांच्या मराठी भाषेचा आकार, उकार आणि गंध, सुगंध वेगळा आहे. त्यांनी माय मराठीवर मनापासून प्रेम केले होते. राज्यकर्ते, जनता, लेखक, कवी यांच्यासह सर्वांचेच मराठी भाषेकडे, संस्कृती व इतिहासाकडे दुर्दैवाने अक्षम्य दुर्लक्ष होतेय. त्याची फळे खूप लवकर भोगावी लागतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ग्रंथाशिवाय तरणोपाय नाही. याचा साकल्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.’’.ते म्हणाले, ‘‘ज्येष्ठ नेते चव्हाण आणि माझे ऋणानुबंध आहेत. माझ्या पत्नीचे मामा बाबूराव किवळकर हे चव्हाण साहेबांचे मित्र होते. बाबूराव किवळकर यांची आई सरस्वती यांच्याकडे चव्हाण साहेब नेहमी यायचे. चव्हाण साहेब यांची अनेक पत्रे मला किवळकर यांच्या घरी पाहायला मिळाली. एखादा राजकारणी साहित्यिक असेल तर त्याच्या शब्दातून भाषा कशी श्रवते हे मला त्या पत्रातून पाहायला मिळाले.’’.माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...हरियानात एक गाव एक ग्रंथालय अशी मोठी चळवळ सुरू आहे. मात्र, महाराष्ट्रात ग्रंथालय चळवळीला आणि ग्रंथालयांना घरघर लागली आहे. त्याकडे कोणाचे लक्ष नाही. ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना रोजगार हमीवरील मजुरांच्या पगारापेक्षाही कमी पगार मिळतो. यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या महाराष्ट्रातील भूमीतच ग्रंथालयांना घरघर लागावी, ही खूप वाईट गोष्ट आहे.- विश्वास पाटील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.