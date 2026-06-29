Vadache Mhasve Tree : अडीच एकरात पसरलाय आशियातील दुसरा सर्वात मोठा वटवृक्ष; 1882 मध्ये ब्रिटिशांनीही घेतलेली नोंद, साताऱ्यातील 'या' महाकाय वडाची गोष्ट माहीत आहे का?

कुडाळ (सातारा) : वटपौर्णिमा म्हटली, की सुवासिनींच्या व्रत-पूजेबरोबरच डोळ्यासमोर उभा राहतो तो विशाल वटवृक्ष. जावळी तालुक्यातील ‘वडाचे म्हसवे’ हे गाव अशाच एका महाकाय वटवृक्षामुळे (Asia second largest banyan tree Maharashtra) जगभर ओळखले जाते. श्रद्धा, इतिहास, पर्यावरण आणि जैवविविधतेचा अनोखा संगम असलेल्या या वृक्षाच्या दर्शनासाठी वटपौर्णिमेनिमित्त हजारो महिला, पर्यटक, छायाचित्रकार आणि निसर्गप्रेमी येथे दाखल होतात..पाचवड-कुडाळ मार्गावरील पाचवडपासून अवघ्या पाच किलोमीटर अंतरावर असलेला हा महाकाय वटवृक्ष सुमारे अडीच एकर परिसरात विस्तारलेला आहे. विस्ताराच्या दृष्टीने आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाचा वटवृक्ष म्हणून त्याची ओळख आहे. त्याच्या विशाल पारंब्या, शेकडो खोडे आणि हिरवागार विस्तार पाहताना एखाद्या नैसर्गिक मंदिरात प्रवेश केल्याचा अनुभव येतो..वटपौर्णिमेच्या दिवशी पहाटेपासूनच सुवासिनींची येथे रांग लागते. पतीला वडासारखे दीर्घायुष्य लाभावे, या श्रद्धेने महिला पारंपरिक पद्धतीने पूजा करतात, वडाला दोरे गुंडाळतात आणि अखंड सौभाग्याची प्रार्थना करतात. त्यामुळे या दिवशी येथे यात्रेचे स्वरूप निर्माण होते..Snake Rescue : धामण सापाने सर्पमित्राच्या हातालाच घातली 'हातकडी'; पूर्ण ताकद लावूनही सुटेना विळखा, मोहसीन यांच्या सोबत घडला अंगावर काटा आणणारा प्रसंग.या वटवृक्षाच्या विस्तीर्ण मुळांमुळे परिसरातील भूगर्भातील पाण्याची पातळी टिकून राहण्यास मदत झाली असून, अनेक जलस्रोत निर्माण झाले आहेत. मूळ खोड कोसळले तरी पारंब्या जमिनीत रुजून नवीन खोडे तयार होतात आणि वृक्षाचे अस्तित्व शेकडो वर्षे कायम राहते. त्यामुळे हा वृक्ष निसर्गाच्या पुनर्निर्मितीचे जिवंत उदाहरण मानला जातो..आज या वटवृक्षाला १०० हून अधिक पारंब्यांचे आधारस्तंभ लाभले आहेत. या हिरव्यागार परिसरात वटवाघूळ, बुलबुल, सातभाई, भारद्वाज यांसह जवळपास २८ प्रजातींच्या पक्ष्यांचे वास्तव्य आहे. त्यामुळे हा परिसर जैवविविधतेचा समृद्ध अधिवास बनला आहे. हा महाकाय वटवृक्ष केवळ धार्मिक श्रद्धेचे प्रतीक नाही, तर पर्यावरण संवर्धनाचा आणि नैसर्गिक वारशाच्या जतनाचा जिवंत संदेश देत उभा आहे..Ratnagiri : कांटे गावात सड्यावर अश्मयुगीन कातळशिल्पांचा खजिना; 5 ठिकाणी सापडली 67 दुर्मीळ कातळशिल्पे; 4 मीटर लांब मगर, बेडूक अन् 'हॅमर शार्क'ची जुनी चित्रं उजेडात.ब्रिटिशकालीन दप्तरात नोंदया वृक्षाचे महत्त्व केवळ धार्मिक नाही, तर ऐतिहासिकही आहे. सन १८८२ मध्ये ब्रिटिश अधिकारी ली वॉर्नर यांनी सातारा जिल्ह्यातील या अद्भूत वटवृक्षाचा विशेष उल्लेख केला होता. त्यानंतर १९०३ मध्ये पुण्याच्या सायन्स कॉलेजचे प्राचार्य कुक थिओडोर यांनी पश्चिम घाटातील वनस्पतींवरील संशोधनात या वृक्षाची नोंद केली. ब्रिटिशकालीन फ्लोरा ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमध्ये या वटवृक्षाचा प्रथम क्रमांकाचा उल्लेख करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.