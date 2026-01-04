-स्वप्नील शिंदे छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा) : साहित्य संमेलनाच्या मांडवात जिथे प्रमाण भाषेचा शब्दशृंगार सुरू असतो, तिथे अकोल्याच्या मातीतील रांगड्या वऱ्हाडी बोलीचा सुगंध साताऱ्यात दरवळत आहे. वऱ्हाडी बोलीभाषेचे अभ्यासक प्रा. रावसाहेब काळे यांनी वऱ्हाडातील लोककथा, कविता आणि म्हणींचा ठेवा पुस्तकरूपाने, ऑडिओ, व्हिडिओरूपाने संकलनाचे काम हाती घेतले आहे. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .अमरावती विद्यापीठात शब्दकोश निर्मितीत योगदान देत, अकोला येथे श्री शिवाजी कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात मराठी लेक्चरर म्हणून कार्यरत आहेत. प्रा. काळे यांनी केवळ संशोधन नाही, तर वऱ्हाडी भाषेतील लोकसाहित्य घराघरांत पोहोचविण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. हरवत चाललेले शब्द शोधणे, त्यांचा अर्थ लावणे आणि ते कोशात जतन करणे हे शिवधनुष्य त्यांनी लीलया पेलले आहे..मागील काही वर्षांपासून त्यांनी अकोला, बुलडाणा आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये भ्रमंती करून मिळेल त्याच्याकडून लोकगीत, लोककथा, वऱ्हाडी बोली संकलित केली आहे. नागपंचमीच्या दिवशी नागदेवतेच्या बाऱ्या म्हणण्याची प्राचीन परंपरा आहे. नागदेवाचे ठाणे असलेल्या गावांमध्ये ‘ठावा’ होतो. तेथे बाऱ्या गायल्या जातात. रावसाहेबांनी या बाऱ्यांचे संकलन केले आहे. भुलाबाईची गाणी हा प्रकार काही वर्षांपूर्वी मुलींच्या आवडीचा विषय होता. हळूहळू भुलाबाई बसविणे कमी होत गेल्यामुळे गाणीही लुप्त होत आहेत. त्यांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रा. काळे यांनी यू-ट्यूबचाही आधार घेतला आहे..संमेलनातील ग्रंथप्रदर्शनात त्यांच्या पुस्तकांचा स्टॉल असून, त्यांच्या साहित्याला पश्चिम महाराष्ट्रातील वाचकांकडूनही उत्स्फूर्त दाद मिळत आहे. बोलीभाषा जगली, तरच मराठी संस्कृती जगेल. अनेक शब्द काळाच्या ओघात लोप पावत आहेत. हे शब्द केवळ संवाद साधण्याचे माध्यम नसून ते लोकसमूहाचा इतिहास, सुख-दुःखे आणि अनुभवाचे असतात, असे प्रा. काळे सांगतात..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...‘चालता-बोलता शब्दकोश'साहित्याच्या या प्रवासात त्यांनी अनेक अडचणींचा सामना केला. मात्र, वऱ्हाडी बोलीतील २०० पेक्षा अधिक लोकगीते संकलित करून त्याच्या ऑडिओ- व्हिडिओ सीडी बनविल्या आहेत. आतापर्यंत ३८ लोककथांचे संकलन झाले आहे. लग्नप्रसंगी घेण्यात येणारे उखाणे, वऱ्हाडी बोलीतील ४२६ कोडे, भुलाबाईची गाणी असा लोकवाङ्मयाचा ठेवा त्यांनी संकलित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.