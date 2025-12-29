सातारा

New Year Koyna tourism: वासोटासह 'कोयनेतील पर्यटन' ३१ डिसेंबरला बंद! या कारणामुळे वन विभागाने घेतला मोठा निर्णय

Vasota Fort to Remain Closed on December 31: वासोटा किल्ला आणि कोयना परिसरात पर्यटकांना प्रवेशबंदी, वन विभागाचा मोठा निर्णय
दुर्गप्रेमी, ट्रेकर्ससह पर्यटकांचा आनंद द्विगुणित करणाऱ्या वासोटा किल्ल्यासह कोयना जलाशयाच्या परिसरातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील पर्यटनास एकतीस डिसेंबर रोजी बंदी घालण्यात आली असल्याची माहिती सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील बामणोली वनपरिक्षेत्राचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी विजय बाठे यांनी दिली.

