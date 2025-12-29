New Year Koyna tourism: वासोटासह 'कोयनेतील पर्यटन' ३१ डिसेंबरला बंद! या कारणामुळे वन विभागाने घेतला मोठा निर्णय

दुर्गप्रेमी, ट्रेकर्ससह पर्यटकांचा आनंद द्विगुणित करणाऱ्या वासोटा किल्ल्यासह कोयना जलाशयाच्या परिसरातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील पर्यटनास एकतीस डिसेंबर रोजी बंदी घालण्यात आली असल्याची माहिती सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील बामणोली वनपरिक्षेत्राचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी विजय बाठे यांनी दिली..Premium|Leopard-Human Conflict : बिबट-मानव संघर्ष धोक्याची घंटा .सातारा जिल्ह्याच्या पश्चिमेकडील भागात कोयना अभयारण्य व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या निसर्गसंपन्न गाभा क्षेत्रात वासोटा किल्ला वसला आहे. या किल्ल्याची ट्रेकर्स, दुर्गप्रेमी, निसर्गप्रेमींसह पर्यटकांना कायमच भुरळ पडते. सुटीच्या दिवशी या किल्ल्यावर पर्यटकांची मांदियाळी दिसून येते. .सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक ३० डिसेंबर ते एक जानेवारी या कालावधीत वासोटा किल्ला तसेच अभयारण्य परिसरात येत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर वासोटा किल्ला वन्यजीव विभागाच्या गाभा क्षेत्रात येत असल्याने या परिसरात पर्यटकांची गर्दी वाढून निसर्गसंपदेला कोणतीही हानी पोचू नये, यासाठी सुरक्षेच्या कारणास्तव पर्यटकांना एकतीस डिसेंबरला प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. तशा सूचना कोयना जलाशयातून पर्यटक वाहतूक करणाऱ्या बोटिंग संस्थांना देण्यात आल्या आहेत..Premium|Vasota Fort trek: वासोटा किल्ल्याचा इतिहास, शिवकाळातील स्वराज्यद्रोह्यांचा तुरुंग.एकतीस डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर गतसाली सुरक्षेच्या कारणास्तव तीस डिसेंबर ते एक जानेवारी असे तीन दिवस पर्यटन बंद ठेवण्यात आले होते. परंतु यावर्षी फक्त एक दिवसच तेही बुधवारी एकतीस डिसेंबरला आठवड्याच्या सुट्टी दिवशीच ठेवले असल्याने वनविभागाला सुरक्षेबाबत किती काळजी वाटत आहे. असा उपहासात्मक सवाल केला जात आहे..वासोटा किल्ल्यापर्यंत औरंगजेब कधी पोहचलाच नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.