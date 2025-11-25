Premium|Leopard-Human Conflict : बिबट-मानव संघर्ष धोक्याची घंटा

रोहन भाटे - rohanbhate@gmail.comराज्यभरात बिबट्यांची दहशत दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. थेट लोकांच्या घरात शिरून बिबट्याने हल्ले करण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे. मानवी वस्तीतील बिबट्यांचे आक्रमण थांबवणे आव्हानात्मक होऊ लागले आहे. बिबट-मानव संघर्ष धोक्याची घंटा ठरू लागला आहे. बिबट्यांची संख्या कमी करण्यासाठी वन विभागाला गांभीर्याने विचार करावा लागेल. कृष्णा, सह्याद्री, अजिंक्यतारा, मरळी, शेडगेवाडी, पाली इत्यादी साखर कारखान्यांमुळे उसाची प्रचंड लागवड झाली आहे. उसाने बिबट्याच्या जवळजवळ सर्व गरजा भागवल्या आहेत. आज जवळपास दोन दशके बिबट्याचे यशस्वी प्रजनन उसाच्या रानात होत आहे. बिबट्याच्या जवळपास तीन ते चार पिढ्या उसात जन्माला आल्या आहेत. त्यांच्या मेंदूत जनुकीय बदल झाले आहेत. बिबट्या नर-मादीने आपल्या जन्माला येणाऱ्या पिलांना उसाचे रान म्हणजेच आपले घर म्हणून त्यांना गर्भात बिंबवले आहे. हा एक जनुकीय बदल आहे. अनेक बिबट्यांना जेरबंद करून वन विभागाने अभयारण्यात वा जंगलात पुन्हा सोडलेही; मात्र त्या बिबट्यांना जंगल हे आपले घर माहीत नाही. ते उसाच्या रानालाच आपले सुरक्षित घर मानतात व पुन्हा तिथेच येतात..बिबट्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत स्वतःला जुळवून घेतो, हे या प्राण्याचे वैशिष्ट्य आहे. बिबट्यांचे वास्तव्य जंगलाबरोबरच परिसरातील गावांच्या आसपास तसेच बागायती ऊस शेती क्षेत्रातसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. बिबट्या खरे तर माणसांच्या वस्तीच्या आजूबाजूला बिनधास्त वावर करतात. बिबट्या हा चोरटा शिकारी आहे. जंगलात तो हरीण, भेकर, माकड, वानर, छोटी रानडुकरे, साळिंदर, ससा आदींची शिकार करतो. जंगलाबाहेर शेळी, मेंढी, छोटे रेडकू, कोंबड्या, मोर आणि इतरांना मारून खातो. मनुष्यवस्तीजवळ भटकी कुत्री, डुक्कर ही तर त्याची सर्वात आवडती शिकार. अगदी प्रतिकूल परिस्थितीत बेडूक, उंदीर, घुशी वा खेकडा खाऊन आपली भूक भागवतो. बिबट्या झाडावर सहज चढून जातो.बिबट्यांची संख्या जंगलाबाहेर कराड-पाटण तालुक्यात जास्त आहे, ही खरोखर चिंतेची बाब. शासनदरबारी वन्यजीव विभागाकडून चार वेळा नित्यनेमाने व्याघ्र गणना प्रकल्पात राबवली जाते. त्याचबरोबर व्याघ्र प्रकल्पात कॅमेरा ट्रॅपमध्येही त्यांची संख्या कळते; पण त्या उलट स्थिती प्रादेशिक वन विभागातील, प्रादेशिक विभागाच्या ताब्यातील जंगलात व मनुष्यवस्तीत आहे. तेथे असा नियोजनबद्ध वार्षिक कार्यक्रम हाती घेतला जात नाही.शासनाने आता खरेच जागे झाले पाहिजे. भविष्यात जंगलाबाहेरील बिबट्यांची संख्या हा मोठा प्रश्न मानव-बिबट संघर्ष निर्माण करू शकतो. जुन्नरसारखी परिस्थिती कराड-पाटण तालुक्यात निर्माण होऊ शकते आणि या गंभीर परिस्थितीला सामोरे जाण्याची आपली तयारी नाही. महाराष्ट्रात जुन्नरखालोखाल सर्वात जास्त बिबट्यांची संख्या सातारा जिल्ह्यात कराड व पाटण तालुक्यात आहे. जवळजवळ ३९ नवीन गावे आहेत जिथे बिबट्या व काही ठिकाणी त्यांच्या माद्या पिल्लांस आपले अस्तित्व वारंवार दाखवत आहे. ऊस शेती हे त्यांना लपण्यासाठी आणि निवाऱ्यासाठी खूप पोषक आहे..Premium|Konkan Coastal Journey : कुतूहलानं रंगलेली कोकणातील सफर.२००१-२००२ मध्ये पुणे-जुन्नर वन विभागात बिबट्यांच्या हल्ल्यात जवळपास ११ जणांचा बळी गेला. २५ हून अधिक ग्रामस्थ बिबट्यांच्या हल्ल्यांत जखमी झाले होते. तेव्हा त्याची स्थानिक व राजकीय पातळीवर खूप चर्चा झाली. बिबट्या व मानव संघर्ष हा विषय प्रसारमाध्यमांनी उचलून धरला. वाढत्या दबावामुळे जुन्नर विभागाने १०३ बिबट्यांना पकडून एक विक्रम केला. त्याची लिम्का बुक रेकॉर्डमध्ये नोंदही झाली. एका अधिकाऱ्याला शौर्य पदक देऊन गौरविण्यात आले. त्यांपैकी काही बिबट्यांना माणिकडोह बिबट निवारण केंद्र व संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात बंदिस्त करण्यात आले. जवळपास १६ बिबट चांदोली राष्ट्रीय अभयारण्यात सोडण्यात आले. त्या वेळेस जुन्नरमधील प्रश्न सुटला, असे काही तज्ज्ञांनी जाहीर केले; पण चांदोलीमध्ये सोडलेले काही बिबटे हे पुन्हा जुन्नरपर्यंत गेले, हे एका अभ्यासात सिद्ध झाले. मांजर कुळात जन्मजात आपल्या स्वगृही परतण्याची एक ओढ असते. पकडलेल्या बिबट्यांच्या शेपटीमध्ये एक विशिष्ट प्रकारची मायक्रोचिप त्यांना सोडण्यापूर्वी लावलेली होती. ते बिबटे पुन्हा काही वर्षांनी जुन्नर भागात धुमाकूळ घालताना पिंजऱ्यात सापडले तेव्हा शेपटीमधील मायक्रोचिपमुळे हे सिद्ध झाले. काही बिबट सह्याद्रीमध्ये स्थिरावले; तर काही आजूबाजूच्या बफरमध्ये स्थिरावले; परंतु आता कराड तालुक्यात बिबट्यांची संख्या वाढलेली आहे व झपाट्याने वाढत आहे.विपुल अन्नपाणी, दिवस-रात्रीसाठी उत्तम निवारा, प्रजनन-पिल्लांचे संगोपन, पिल्लांची सुरक्षितता इत्यादींसाठी सुरक्षित जागा या प्राण्यांच्या गरजा आहेत व त्या कराड-पाटण तालुक्यातील बिबट्यास मिळाल्या. कृष्णा, सह्याद्री, अजिंक्यतारा, मरळी रयत, पाली या कराड-पाटण परिसरात असलेल्या साखर कारखान्यांमुळे तिथे मोठ्या प्रमाणात लागवडीखाली असलेले ऊस क्षेत्र आहे. हे या बिबट्यांचे मोठे निवारा केंद्र आहे. कृष्णा-कोयना नदीमुळे मुबलक प्रमाणात पाणी आहे. विपुल प्रमाणात खाद्य उपलब्ध आहे. जेव्हा कोणत्याही वन्यप्राण्यासाठी परिस्थिती अनुकूल असते तेव्हा त्यांची संख्या झपाट्याने वाढते. बिबट मादीचा प्रजनन कालावधी वर्षभर असून ती साधारण तीन पिल्लांना जन्म देते; पण आता तर मादी कधी कधी चार; तर अपवादात्मक परिस्थितीत पाच पिल्ले जन्माला घालते. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात तर बिबट विपुल प्रमाणात आढळतोच..Premium|Generation Z : जेनझीकरण..! पण.. जेन झी लोकं हा लेख वाचतील का? वाचणं हा त्यांचा स्थायीभाव आहे का? .आजच्या तारखेला सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर बिबट्यांची नोंद आहेच. प्रकल्पातील प्रत्येक ट्रॅप कॅमेऱ्यामध्ये दोन ते तीन वेगवेगळे बिबटे दिसतात; परंतु जंगल व राखीव वन क्षेत्राबाहेर महाराष्ट्रात जुन्नरखालोखाल सर्वात जास्त बिबट्यांची संख्या सातारा जिल्ह्यात कराड व पाटण तालुक्यातील उसाच्या पट्ट्यात आहे. जवळपास ३९ नवीन गावे आहेत, जेथे बिबट्याने आपले अस्तित्व वारंवार दाखवलेले आहे. ऊस शेती त्याला लपण्यासाठी आणि निवाऱ्यासाठी खूप पोषक आहे. जंगलातील काही बिबट हे उसाच्या शेतात भक्ष्याच्या शोधात मुक्कामाला आले आणि नवीन अधिवासात त्यांच्या गरजा भागल्याने ते आता तिथेच स्थिरावले आहेत, हे एक सत्य आहे. नुकतेच केंद्र सरकारने सर्व ग्रामपंचायतींना जैवविविधता नोंदवही अनिवार्य केली आहे. त्यामधील नोंदी अचूक केल्या गेल्या असतील तर त्यावरूनदेखील कराड-पाटण तालुक्यातील बिबट्यांची नेमकी संख्या समजू शकेल.बिबट्या उसाच्या रानात स्थिरावला आहे. त्यात त्याचे यशस्वी प्रजनन होत आहे. पिल्लांना माणसापासून कसे टाळायचे, याचे कौशल्य बिबट मादी स्वतः आत्मसात करीत आहे. आता पिल्लांनाही शिकवत आहे. वन विभागाने बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येसाठी निश्चित धोरण ठरविले पाहिजे. त्याची आज नितांत गरज आहे. आज राज्यात पुणे-साताऱ्याबरोबर नाशिक, ठाणे, रायगड, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीबरोबरच अगदी सोलापूर, बीड अन् धाराशिव जिल्ह्यात ऊस शेतीमध्ये बिबट्यांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीमध्ये आंबा-काजू बागांमध्ये बिबटे दिसत आहेत..भविष्यात बिबट्यांची संख्या कमी करण्यासाठी वन विभागाला गांभीर्याने विचार करावा लागेल. त्यावर शास्त्रीय अभ्यास आणि संशोधन होणे गरजेचे आहे. संबंधित जिल्ह्याची बिबटधारण क्षमता किती आहे, याचादेखील सखोल अभ्यास होणे गरजेचे वाटते. हे सर्व करण्यासाठी तज्ज्ञ व प्रशिक्षित मनुष्यबळाची वन विभागाला गरज आहे. सद्यःस्थितीत असलेले वनरक्षक व वनपालांवरील असलेला कामाचा ताण पाहता त्यांच्याकडून हे काम होऊ शकत नाही. तोपर्यंत तरी लोकांना बिबट्यासोबत कसे राहायचे, याचे प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. आपल्या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात प्रबोधन झाले पाहिजे. जसे वन विभागाचे रेस्क्यू युनिट आहे तसे बिबट्या प्रबोधन युनिट तयार झाले पाहिजे. आपण बिबट्यासोबत राहू शकतो, हे सामान्य लोकांना समजावले पाहिजे. तसा विश्वास लोकांमध्ये वन विभागाने निर्माण करणे गरजेचे आहे. जर एखाद्या पाळीव जनावराची शिकार बिबट्याकडून झाली तर ४८ ते ७२ तासांत त्याच्या मालकास नुकसानभरपाई दिली गेली पाहिजे. बिबट्यांबाबत असलेली भीती, राग वा तिरस्कार लोकांच्या मनातून कमी करण्यासाठी वन विभागाकडून विशेष प्रयत्न झाले पाहिजेत..त्यात सर्व प्रसारमाध्यमांची भूमिका महत्त्वाची आहे. गाव स्वच्छ असले पाहिजे. भटकी कुत्री व डुक्कर जास्त प्रमाणात असतील तर बिबट्यांचे त्या गावाकडे आकर्षित होण्याचे प्रमाण वाढते. बंदिस्त गोठे व दुभत्या जनावरांची संख्या वाढायला हवी. त्याचबरोबर भाकड व पाळीव जनावरांची संख्या कमी करावी. हे सर्व करण्यासाठी शासनाने एक वेगळे धोरण निश्चित केले पाहिजे तरच हा प्रश्न प्रभावीपणे सुटू शकतो. आज बिबट-मानव संघर्ष पुन्हा एकदा टोकाला गेला आहे. त्यावर काय करता येईल, याचा विचार करायला हवा. नसबंदीचा उपाय आहे आणि तोही करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 