सातारा

Mahabaleshwar News: वेण्णालेकची कोंडी सुटणार! महाबळेश्वरमध्ये नव्या पर्यायी रस्त्याच्या कामाचा श्रीगणेशा, नेमकं काय बदलणार?

Traffic solution for Venna Lake Mahabaleshwar: वेण्णा लेक परिसरातील वाहतूक कोंडीला दिलासा, पर्यायी रस्त्याचे काम सुरू
Officials inaugurating the new alternative road project near Venna Lake in Mahabaleshwar.

Officials inaugurating the new alternative road project near Venna Lake in Mahabaleshwar.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महाबळेश्‍‍वर : येथील वेण्णा लेक परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पर्यायी रस्त्याच्या कामाला अखेर सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात वेण्णा तलावाशेजारील सांडव्याच्या बाजूने उभारण्यात येणाऱ्या कमानी पुलाचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. या रस्त्यामुळे वेण्णा लेक परिसरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटणार असल्याने नागरिक व पर्यटकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Mahabaleshwar
district
Traffic
Alternative
Infrastructure
Tourism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com