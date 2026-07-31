सातारा

Dhom Dam: वाईत धोक्याची घंटा! धोम धरणाचा विसर्ग वाढला; महागणपती मंदिरात घुसले पुराचे पाणी

Heavy Rain Swells Krishna River in Wai: धोम धरणातून विसर्ग ६३३५ क्युसेकवर; कृष्णा नदीला पूरस्थिती, तीरावरील महागणपतीसह मंदिरांत पाणी शिरले.
Wai Rain Update Dhom Dam Discharge Crosses 6300 Cusecs Krishna River in Spate Mahaganpati Temple Under Water

Wai Rain Update Dhom Dam Discharge Crosses 6300 Cusecs Krishna River in Spate Mahaganpati Temple Under Water

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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वाई : तालुक्याच्या पश्चिम भागात पावसाचा जोर कायम असल्याने धोम धरणातून सोडण्यात येणारा पाण्याचा विसर्ग शुक्रवारी (ता. ३१) दुपारी तीन वाजता चार हजार ९६४ क्युसेक तर सायंकाळी ६ वाजता तो सहा हजार ३३५ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे कृष्णा नदी दुथडी भरून वाहत आहे. तीरावरील महागणपती मंदिरासह अनेक मंदिरांत पाणी शिरले आहे.

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