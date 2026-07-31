Dhom Dam: वाईत धोक्याची घंटा! धोम धरणाचा विसर्ग वाढला; महागणपती मंदिरात घुसले पुराचे पाणी

वाई : तालुक्याच्या पश्चिम भागात पावसाचा जोर कायम असल्याने धोम धरणातून सोडण्यात येणारा पाण्याचा विसर्ग शुक्रवारी (ता. ३१) दुपारी तीन वाजता चार हजार ९६४ क्युसेक तर सायंकाळी ६ वाजता तो सहा हजार ३३५ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे कृष्णा नदी दुथडी भरून वाहत आहे. तीरावरील महागणपती मंदिरासह अनेक मंदिरांत पाणी शिरले आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.शहर व परिसरात काल रात्रभर संततधार पाऊस सुरू होता. आज सकाळपासून तो आणखी वाढत गेला. तालुक्याच्या पश्चिम भागात अद्यापही पाऊस सुरू आहे. आज दिवसभरात धोम- बलकवडी पाणलोट क्षेत्रात ६८ मिलिमीटर पाऊस झाला असून, एकूण २१५६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..धरणात १५९९ क्युसेक पाणी आवक सुरू आहे. त्यामुळे धरणाची पाणी पातळी ८१०.८२ मीटर झाली असून, पाणीसाठा ३.६० टीएमसी इतका झाला आहे. धरण ८८.२९ टक्के भरले आहे. या धरणातून १०५५ क्युसेक पाणी धोम धरणात येत आहे, तर धोम धरण पाणलोट क्षेत्रात २४ मिलिमीटर पाऊस झाला असून, एकूण ६७९ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. धरणात ३२८२ क्युसेक पाण्याची आवक सुरू आहे. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.त्यामुळे धरणाची पाणी पातळी ७४५.४७ मीटर झाली आहे. सद्यःस्थिती धोम धरणामध्ये १२.०७ टीएमसी (८९.१३ %) पाणीसाठा झाला आहे. धोम धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या पावसामुळे धरणामध्ये पाण्याची आवक वाढत आहे. धरणाची पाणीपातळी नियंत्रित करण्यासाठी सकाळी ११ वाजता होणारा २४१२ क्युसेक विसर्ग दुपारीनंतर वाढविण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.