Karad Ward Reservation: 'कऱ्हाडमध्ये भल्याभल्यांचा पत्ता कट'; काही प्रभागांत नवखे उतरणार मैदानात; अनेकांच्या सौभाग्यवतींना संधी

कऱ्हाड: नव्या प्रभाग रचनेच्या आरक्षणामुळे येथील राजकारणातील अनेक दिग्गजांवर प्रभाग शोधण्याची वेळ आली आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर भल्याभल्यांच्या दांड्या गुल झाल्या आहेत. अनेकांना पर्याय खुले झाले असले, तरी काहींना पर्यायी प्रभाग शोधावे लागणार आहेत. त्यामुळे राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नवख्यांची निवडणुकीला गर्दी असून, दिग्गजांवर प्रभाग शाेधण्याची वेळ आल्याने राजकीय वातावरण तापणार आहे. आरक्षण सोडतीत काही इच्छुकांचा पत्ता कट तर काहींना नव्याने संधी मिळाली आहे. ३१ पैकी तब्बल १६ जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेत महिलाराज असेल..येथील यशवंतराव चव्हाण स्मृती सदनात सकाळी अकराच्या सुमारास प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्या उपस्थितीत पालिकेच्या प्रभाग आरक्षण सोडत झाली. मुख्याधिकारी तथा प्रशासक प्रशांत व्हटकर, निवडणूक शाखेचे अव्वल कारकून युवराज पाटील यांच्यासह प्रशासकीय कर्मचारी उपस्थित होते. प्रत्यक्ष आरक्षण सोडतीसाठी चिठ्ठ्या काढण्यात आल्या. सोडतीत १५ प्रभागांसाठी ३१ जागांचे आरक्षण निश्चित केले. त्यात नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आठ जागा, अनुसूचित जातींसाठी चार जागा राखीव आहेत. .महिलांच्या खुल्या प्रवर्गासाठी १०, तर उर्वरित नऊ जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुल्या राहिल्या. आरक्षणामुळे कऱ्हाडला राजकीय समीकरण साधत आघाड्यांचा मेळ घालावा लागेल, अशी स्थिती आहे. प्रभागात वाढलेली लोकसंख्या, रचनेत झालेला किरकोळ बदल आणि आजच्या प्रभाग आरक्षणामुळे पालिकेच्या राजकारण वेगळ्या वळणावर येण्याची शक्यता आहे..आरक्षणामुळे अनेक दिग्गजांना त्यांच्या घरातील महिलांना संधी द्यावी लागणार आहे. काही ठिकाणी दिग्गजांनाही नवख्यांची मनधरणी करावी लागेल, अशी स्थिती आहे. ७४ हजार ३५५ लोकसंख्या गृहित धरून प्रभाग रचना झाली. त्यात १५ प्रभागांत ३१ जागा आहेत. त्यात दोन सदस्यांचे १४, तर तीन सदस्यांचा एक प्रभाग आहे. झिकझॅक पद्धतीच्या रचनेसह आरक्षणामुळेही राजकीय बदल शक्य आहेत. विशिष्ट नगरसेवकांचा प्रभाव आहे, अशी पूर्वीपासूनची ओळख आता आरक्षणामुळे पुसली गेली आहे. निर्विवाद यश मिळवणारे होते, त्यांनाही प्रभाग शिल्लक नाही..प्रभाग निहाय आरक्षणसर्वसाधारण महिला ः एक अ, दोन अ, तीन अ, चार अ, पाच अ, सहा अ, आठ अ, नऊ अ, १२ अ, १५ कसर्वसाधरण खुला ः दोन ब, तीन ब,सात ब, नऊ ब, १० ब, ११ ब, १२ ब, १३ ब, १४ बनागरिकाचा मागास प्रवर्ग महिला ःसात अ, १० अ, १३ अ, १४ अ,नागरिकांचा मागस प्रवर्ग ः एक ब, सहा ब, आठ ब, १५ ब,अनुसूचित जाती ः चार ब, पाच ब, १५ अ,अनुसूचित जाती महिला ः ११ अ,.