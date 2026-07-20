Pandharpur Wari: सातारा जिल्ह्यातून निघाली वारी; आता समीप ती पंढरी, माउलींना भक्तिभावाने निरोप, बरडचा पाहुणचार स्वीकारत सोलापूर जिल्ह्यात प्रवेश

मनोज पवार दुधेबावी : संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याबरोबर असलेल्या लाखो वैष्णवांनी सातारा जिल्ह्यातील चार दिवसांचा पाहुणचार स्वीकारून आज सोलापूर जिल्ह्यात प्रवेश केला. बरड पालखी तळावर ‘माउली माउली’चा गगनभेदी जयघोष करत ढगाळ वातावरणात, सातारा जिल्हावासीयांनी ‘ज्ञानियाचा राजा’ माउलींना भक्तिभावाने निरोप दिला..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.आळंदीहून पंढरीच्या दिशेने निघालेल्या माउलींच्या पालखी सोहळ्याने आज बाराव्या दिवशी सातारा जिल्ह्याच्या सीमेवरील बरड मुक्कामानंतर सकाळी सहा वाजता नातेपुतेकडे प्रस्थान ठेवले. पहाटे पालखी सोहळा प्रमुख ॲड. राजेंद्र उमाप यांच्या हस्ते माउलींची विधिवत पूजा व आरती झाली. सकाळी ऊर्जितसिंह शितोळे- सरकार यांच्या वतीने नैवेद्य झाल्यावर माउली निघण्याच्या तयारीचा पहिला भोंगा झाला. त्यानंतर माउलीच्या दोन्ही अश्वांनी माउलींच्या तंबूमध्ये जाऊन माउलींचे दर्शन घेतले. माउलींचे अश्व दर्शन घेत असताना सर्वत्र ‘माउली माउली’चा जयघोष व टाळ-मृदंगाचा गजर सुरू होता. त्यानंतर ग्रामस्थांनी व भाविकांनी पालखी खांद्यावर घेऊन आकर्षक फुलांनी सजवलेल्या नेत्रदीपक रथामध्ये नेऊन ठेवली. पालखी रथामध्ये आणून ठेवल्यावर सोहळा पुढील मुक्कामासाठी मार्गस्थ झाला. यावेळेस अनेकांचे डोळे भरून आले..पंढरपूरकडे वाटचाल करणारा लाखो वैष्णवांचा मेळा आज सोलापूर जिल्ह्यात प्रवेशला. सकाळच्या न्याहरीसाठी सोहळा ८.३० वाजता साधुबुवाच्या ओढ्याजवळ पोहोचला. न्याहरी उरकून सोहळा सकाळी साडेनऊ वाजता धर्मपुरीकडे मार्गस्थ झाला. सकाळी साधुबुवाचा ओढा येथे विसावा, दुपारी धर्मपुरी कॅनॉल, कारंडे येथे जेवण आणि शिंगणापूर फाटा, पानसरवाडी येथे दुपारचा विसावा करून माउलींची पालखी सायंकाळी नातेपुते येथे विसावली. सातारा व सोलापूर जिल्ह्याच्या सीमेवर सातारा जिल्हावासीयांच्या वतीने जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, प्रांताधिकारी प्रियांका आंबेकर, तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव, गटविकास अधिकारी अक्षय घावटे, गटविकास अधिकारी चंद्रकांत बोडरे यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी, ग्रामस्थांनी सोहळ्यास भक्तिभावाने निरोप दिला..सोलापूर जिल्ह्यात प्रवेश केल्यानंतर धर्मपुरी येथे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, खासदार धैर्यशील मोहिते- पाटील, आमदार उत्तमराव जानकर, आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील, माजी आमदार राम सातपुते, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, पोलिस अधिक्षक अतुल कुलकर्णी, माजी आमदार ॲड. रामहरी रूपनवर, प्रांताधिकारी विजया पांगारकर, तहसीलदार सुरेश शेजूळ व इतर खात्याचे अधिकारी यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पालखी सोहळ्याचे स्वागत केले..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.हुरहूर वाटे जिवास भारीपालखी सोहळ्यातील दिंड्यांची पहाटेपासून पुढील मुक्कामासाठी जाण्याची लगबग सुरू होती. अनेक दिंड्या माउलींच्या पालखीचे प्रस्थान होण्यापूर्वीच नातेपुतेच्या दिशेने मार्गस्थ होत होत्या. माउली नातेपुते नगरीतून मार्गस्थ होत असताना जमलेले भाविक रथावर फुले उधळत, ‘हुरहूर वाटे जिवास भारी, निघता माउली सोडूनि आम्हासी’ म्हणत माउलींना निरोप देत होते. धर्मपुरी पालखी तळावर वारकरी भाविक व ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केली होती. ‘राम कृष्ण हरी... ज्ञानोबा माउली, तुकाराम’ च्या जयघोषाने संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता. सोलापूरच्या पोलिस बँड पथकानेही भक्तिमय धून वाजवून सोहळ्याचे उत्साहात स्वागत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.