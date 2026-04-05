Satara Water Crisis: सव्वाशे गावांत पाणीबाणीची चिन्हे! सातारा जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांतील साठा घटला; टंचाई आराखड्यानुसार टँकर मागणीची वाढतेय शक्यता

सातारा : एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच जिल्ह्यातील कोयनेसह प्रमुख नऊ मोठ्या धरणांतील पाणीसाठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे. वाढती पाणी मागणी आणि धरणातील कमी होत असलेला पाणीसाठा लक्षात घेता प्रशासकीय स्तरावर पाणी नियोजनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. वेळीच उपाययोजना न केल्यास मे महिन्यात जिल्ह्यात पाणीटंचाई होण्याची शक्यता आहे. सध्या प्रमुख धरणात ४९.१२ टक्केच पाणीसाठा आहे. सध्यातरी टंचाई आराखड्यानुसार १२८ गावांत टॅंकर मागणी होणार असल्याचे दिसत आहे.जिल्ह्यातील धरणांच्या सद्यःस्थितीची परिस्थिती पाहिल्यास अनेक मोठ्या आणि मध्यम प्रकल्पांतील पाणीसाठा वेगाने खालावत आहे. तारळी धरणात केवळ ३१.०५ टक्के पाणी शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच काळात अनेक धरणांमध्ये समाधानकारक साठा होता. मात्र, यंदा बाष्पीभवन आणि नियोजनातील त्रुटींमुळे परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..प्रशासनाचे दुर्लक्ष?जिल्ह्यात एकीकडे उष्णतेची लाट वाढत असताना, दुसरीकडे उपलब्ध पाण्याचे सुयोग्य वाटप आणि गळती रोखण्याबाबत प्रशासनाकडून उपाययोजना करण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. शेतीसाठी सोडण्यात येणारी आवर्तने आणि पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण यामध्ये ताळमेळ नसल्याने पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. अनेक मध्यम प्रकल्पांमध्ये, जसे की आंधळी धरणात केवळ १४.२७ टक्के साठा उरला आहे..मध्यम प्रकल्पात अल्पसाठामध्यम प्रकल्पांमध्येही येरळवाडी (२९.१९%), वांग-मराठवाडी (२८.२४%) आणि नेर (४९.११%) या प्रकल्पांतील साठा पन्नास टक्क्यांच्या खाली आला आहे. २८ लघुप्रकल्पांमध्ये, तर केवळ ३२.५७ टक्के पाणी शिल्लक असल्याने ग्रामीण भागातील टँकरची मागणी वाढण्याची चिन्हे आहेत..एकूण साठ्यात घटजिल्ह्यातील सर्व मोठ्या आणि मध्यम प्रकल्पांचा मिळून एकूण उपयुक्त साठा सध्या ७२.८६ टीएमसी (४८.८९%) इतका आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हाच साठा ७३.३३ टीएमसी इतका होता. आकड्यांमध्ये घट किरकोळ वाटत असली, तरी वाढत्या उष्णतेमुळे पाण्याचा वापर आणि बाष्पीभवन पाहता, आगामी दोन महिने सातारकरांसाठी परीक्षेचे ठरणार आहेत.