Drought Situation: ऐंशीतील भिकूबाबांचा पाण्यासाठी आजही संघर्ष; हातपंपावरची कसरत गेली आयुष्याला; उत्तर माणची जनता पाण्याच्या प्रतीक्षेत!

-विशाल गुंजवटे बिजवडी : डोक्यावर पांढरी टोपी... साधं राहणीमान अन् चेहऱ्यावर अनुभवाच्या सुकलेल्या रेषा अशा ८० वर्षीय भिकू आजोबांना या वयात विश्रांतीची गरज आहे. मात्र, वर्षानुवर्षांची पाणीटंचाई अन् नशिबाच्या चक्रात अडकलेल्या पांगरी (ता. माण) येथील भिकूबाबांना आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय. हातपंपावर थकलेल्या हातांनी तो जड दांडा खाली-वर करताना त्यांच्या अंगातील सर्व शक्ती एकवटावी लागते. एक हंडा भरण्यासाठी त्यांना मोठी कसरत करावी लागते. सायकलवर पाण्याचे हंडे बांधून कच्च्या रस्त्याने घरापर्यंत पाणी नेणे म्हणजे त्यांच्यासाठी रोजची 'अग्निपरीक्षाच' ठरत आहे..वर्षानुवर्षे सिंचन योजनेपासून वंचित असलेल्या माण तालुक्यातील उत्तर भागातील गावांचा लोकप्रतिनीधी, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिहे-कठापूर सिंचन योजनेत समावेश करून त्यांना पाणी देण्याचा शब्द दिला आहे. तो पूर्ण करण्यासाठी ते प्रयत्नही करत आहेत. मात्र, सध्यातरी या भागातील जनता जानेवारी महिन्यापासूनच तीव्र पाणी टंचाईचा सामना करत आहे. .त्यामुळेच पांगरी (ता. माण) येथील ८० वर्षीय भिकूबाबांना पाण्यासाठी उतारवयातही संघर्ष करावा लागत आहे. हातपंपावरची कसरत त्यांच्या आयुष्याला गेली असून, त्यांच्यासारख्या उत्तर माणच्या जनतेचा पाण्याचा हा संघर्ष संपणार कधी? हा विषय औत्सुक्याचा ठरला आहे..माण तालुक्यावर दुष्काळी असा पडलेला शिक्का पुसण्याचे काम या तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केला आहे. पाण्यापासून वंचित राहिलेल्या उत्तर माणमधील बिदालसह काही गावांत जिहे कठापूरचे पाणी पोहोचवण्याचे काम त्यांनी केले असले तरी उत्तर माणमधील उर्वरित गावे आजही दुष्काळी म्हणून संबोधले जात आहेत. या भागालाही त्यांनी पाणी देण्याचा शब्द देत कामाची प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. तो शब्द कधी पूर्ण होतोय व पाणी कधी येतेय, याच प्रतीक्षेत इथली जनता दिसून येत आहे..शासन- प्रशासनाकडून गावात नळ पाणीपुरवठा योजना राबवल्या जातात. मात्र, पाणीटंचाईमुळे टँकरने पाणीपुरवठा करताना त्या योजना शोपीस म्हणून बनून राहतात. उत्तर माणमधील बहुतांश गावांना आजही टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतोय. त्यामुळे जानेवारी ते जून महिन्यापर्यंत नागरिकांना पाण्यासाठी दाहीदिशा वणवण करावी लागते.