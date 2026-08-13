Koyana Dam Water Release : कोयना धरणातून पाणी सोडण्यात येणार; कृष्णा-कोयना नदीकाठी सतर्कतेचा इशारा

कऱ्हाड - कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम आहे. त्यामुळे कोयना धरणातील पाणी पातळी वाढू लागली आहे. धरणातील पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी आज गुरुवारी सायंकाळी सात वाजता कोयना धरणाचे दरवाजे एक फुटाने उघडून 6 हजार 827 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपत्रात सुरु करण्यात आला आहे. पायथा वीज गृहातून 1050 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात सुरू आहे. धरणातून एकूण 7 हजार 877 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे..कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर काल गुरुवारी सायंकाळपासून वाढला आहे. त्यामुळे कोयना धरणातील पाणी पातळीत वाढ होऊ लागली आहे, आज गुरुवारी सकाळी आठ वाजल्यापासून सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत कोयनानगर येथे 27 व नवजा येथे 31 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..महाबळेश्वर परिसरात मात्र पावसाचे उघडीप दिल्याचे कोयना धरण सिंचन व्यवस्थापन विभागाने दिलेल्या आकडेवारीतून दिसत आहे. कोयना धरणातील पाणी पातळीत आज गुरुवारी सकाळी आठ वाजल्यापासून सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत 0.45 टीएमसी पाण्याची वाढ झाली आहे. कोयना धरणात सध्या 96. 22 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे..कोयना धरणातील पाणीसाठा वाढत असल्यामुळे धरणातील पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी आज गुरुवारी सायंकाळी सात वाजता कोयना धरणाचे दरवाजे एक फुटाने उघडून धरणातून 6 हजार 827 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपत्रात करण्यात सुरु करण्यात आला आहे. पायथा वीज गृहातून 1050 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात सुरू आहे. धरणातून एकूण 7 हजार 877 क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.