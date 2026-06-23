Jaykumar Gore: मतांबाबत हिशोब करण्यात आम्ही पक्के: मंत्री जयकुमार गोरे; अनेकांच्या मनात एक, ओठात एक; पण ते शक्य झाले नाही

कऱ्हाड: धैर्यशील कदम यांना किती मते पडायला पाहिजे होती, कोणी मते दिली नाहीत, काय घडले? याचा आम्ही नक्कीच हिशोब करू. हिशोब करण्यात आम्ही पक्के आहोत. या निवडणुकीसंदर्भात अनेकांची गणिते वेगवेगळी होते. अनेकांच्या मनात एक, ओठात एक आणि करणीत वेगळे होते. मात्र, ते कोणाला शक्य झाले नाही. पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री मकरंद पाटील यांनी काय केले ते देवाला माहिती? मात्र, महायुती म्हणून आम्ही एकत्र येतो, असा टोला ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज येथे लगावला. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.सांगली- सातारा विधानपरिषद निवडणुकीत धैर्यशील कदम विजयी झाले. त्यानंतर आमदार कदम यांनी मंत्री गोरे, आमदार मनोज घोरपडे यांच्यासमवेत येथील ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण समाधिस्थळी अभिवादन केले. त्यानंतर मंत्री गोरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. माजी आमदार आनंदराव पाटील, भाजपचे नेते रामकृष्ण वेताळ, मलकापूरचे नगराध्यक्ष तेजस सोनावले, उपाध्यक्ष मनोहर शिंदे, भीमराव, जिल्हा परिषद सदस्य सागर शिवदास, धनंजय ताटे, नगरसेवक विजय वाटेगावर, एकनाथ बागडी, स्मिता हुलवान आदी उपस्थित होते..मंत्री गोरे म्हणाले, ‘‘ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांचा हा जिल्हा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवतो, याचा आनंद आहे. महायुतीचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कोण सोबत येतील त्यांना घेऊन जे येणार नाहीत, त्यांना सोडून निवडणूक जिंकायची भूमिका घेण्याच्या सूचना होत्या. .त्यांनी या निवडणुकीत बारकाईने लक्ष दिले. त्यामुळे धैर्यशील कदम विजयी झाले. त्यांच्या रूपाने सांगली-सातारा विधानपरिषद निवडणुकीत भाजपचा पहिल्यांदाच उमेदवार निवडून आला आहे. महायुतीतील सर्वच नेत्यांनी सामुदायिक प्रयत्न त्यासाठी केले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...आम्ही चौघेही आमदार ः कदमविधानसभेसाठी २००७ पासून प्रयत्न करत आहे. गेली ३० वर्षे राजकीय, सामाजिक क्षेत्रात काम करत आहे. भाजपच्या माध्यमातून मोठी पदे मिळाल्याची सांगून आमदार धैर्यशील कदम म्हणाले, ‘‘विधानसभेला मनोज घोरपडे आणि मी एकमेकांविरोधात लढत होतो. त्यावेळी जयकुमार गोरे यांनी मध्यस्थी करून त्यांच्यासह श्री. घोरपडे, अतुल भोसले व मी असे आम्ही चौघेही आमदार होणार, असे जाहीर केले होते. भाजप व महायुतीने विधान परिषदेचा उमेदवार म्हणून संधी दिली. महायुतीच्या सरकारने मला आमदार केले, हे सत्य आहे. जयकुमार गोरे, मनोज घोरपडे, अतुल भोसले हे यापूर्वीच आमदार झाले. आता मी ही आमदार झालो आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.