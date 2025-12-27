Shambhuraj Desai : आम्ही एकत्रच लढणार; ठाकरे बंधूंचा काहीच परिणाम नाही

कऱ्हाड - राज्यात शिवसेना आणि भाजपची युती म्हणूनच आम्ही नगरपालिकांच्या निवडणुका लढवल्या. ज्या ठिकाणी युती झाली नाही, तेथे मैत्रीपूर्ण लढत झाली. महापालिकांच्या निवडणुकाही महायुती म्हणूनच लढवणार आहोत. शिवसेना-भाजप युतीवर ठाकरे बंधू एकत्र येण्याचा काहीही परिणाम होणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते व पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली. कृषी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनासाठी पालकमंत्री येथे दौऱ्यावर असताना त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. .मंत्री देसाई म्हणाले, ‘आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका या महायुती म्हणूनच लढणार आहोत. जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून महायुती करण्याची जबाबदारी आहे. महायुती म्हणून आमदार, खासदारांची बैठक घेऊन त्यात चर्चा करू. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळून चर्चा झाली, वाटाघाटी यशस्वी झाल्या, तर महायुती करण्याचा प्रयत्न करू.’.खोपोलीत शिवसेनेच्या नगरपरिषदेच्या नवनिर्वाचित नगरसेविका मानसी काळोखे यांचे पती मंगेश काळोखे यांची अज्ञातांनी हत्या केली. त्यावर पालकमंत्री देसाई म्हणाले, ‘खोपोलीतील हत्या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी पोलिस अधीक्षकांना दिले आहेत. त्यांच्याशी बोलणेही झाले आहे. त्यात दोषी असतील त्यांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.