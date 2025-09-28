सातारा

Satara Rainfall : परतीच्या पावसाचा साताऱ्यात धुमाकूळ; फलटण, माण, खटाव तालुक्यांना झोडपले, 13 मंडलांत जोरदार अतिवृष्टी

Heavy Rainfall in Satara District After Low Pressure in Bay of Bengal : बंगालच्या उपसागरात उद्‌भवलेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून सातारा जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडत आहे.
Heavy Rainfall in Satara

Heavy Rainfall in Satara

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सातारा : बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दबाच्या पट्ट्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा जोर वाढला आहे. जिल्ह्यात (Heavy Rainfall in Satara) काल दुपारपासून पुन्हा मुसळधार पाऊस सुरू झाला आहे. हवामान खात्यानेही ऑरेंज अलर्ट (IMD Orange Alert) दिला होता. त्यानुसार दुष्काळी फलटण, माण, खटाव तालुक्यांला अक्षरशः झोडपून काढले आहे. जिल्ह्यातील १३ मंडलांत अतिवृष्टी झाली आहे. याचा परिणाम अंतिम टप्प्यात असलेल्या खरीप पिकांना धोका निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणे रस्ते, पूल पाण्याखाली गेले आहेत.

Loading content, please wait...
Satara
IMD
Khatav
Crop Damage
rain damage crops
Weather Department
Weather Update maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com