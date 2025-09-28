Satara Rainfall : परतीच्या पावसाचा साताऱ्यात धुमाकूळ; फलटण, माण, खटाव तालुक्यांना झोडपले, 13 मंडलांत जोरदार अतिवृष्टी

सातारा : बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दबाच्या पट्ट्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा जोर वाढला आहे. जिल्ह्यात (Heavy Rainfall in Satara) काल दुपारपासून पुन्हा मुसळधार पाऊस सुरू झाला आहे. हवामान खात्यानेही ऑरेंज अलर्ट (IMD Orange Alert) दिला होता. त्यानुसार दुष्काळी फलटण, माण, खटाव तालुक्यांला अक्षरशः झोडपून काढले आहे. जिल्ह्यातील १३ मंडलांत अतिवृष्टी झाली आहे. याचा परिणाम अंतिम टप्प्यात असलेल्या खरीप पिकांना धोका निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणे रस्ते, पूल पाण्याखाली गेले आहेत..गेल्या तीन- चार दिवसांपासून जिल्ह्यात पावसाने उघडीप दिली होती. मात्र, हिंदी महासागरात अचानक कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यामुळे मराठवाडा, सोलापूर या जिल्ह्यांत मुसळधार पाऊस सुरू झाला. त्यानंतर काल (शुक्रवार) दुपारपासून जिल्ह्यातही पावसाने पुन्हा सुरुवात केली. रात्रीपासून पुन्हा मुसळधार पाऊस झाला. सर्वाधिक पाऊस पश्चिमेकडील तालुक्यांसह फलटण, माण, खटाव तालुक्यांत झाला आहे. या तीन तालुक्यांना पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले आहे, तसेच सातारा, महाबळेश्वर तालुक्यांतही मुसळधार पाऊस झाला..जिल्ह्यातील १३ मंडलात अतिवृष्टी झाल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले आहे. यामध्ये सातारा तालुक्यातील अंबवडे, दहिवड, परळी, कुमठे. खटाव तालुक्यातील मायणी, निमसोड, कलेढोण. माण तालुक्यातील म्हसवड, मार्डी, शिंगणापूर. फलटण तालुक्यातील वाठार, वाई तालुक्यातील पाचवड. महाबळेश्वर मंडलात अतिवृष्टी झाल्याचे पावसाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. आता या अतिवृष्टीत किती नुकसानी झाली. याचा अंदाज घेण्याचे काम महसूल प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभाग करत आहे, तसेच शेती पिकांना किती फटका बसला याचीही माहिती घेतली जात आहे. त्यामुळे पंचनामे झाल्यानंतरच अतिवृष्टी झालेल्या ठिकाणच्या नुकसानीचा नेमका आकडा समजणार आहे..Solapur Flood : शिक्षणानंतर नोकरीचं काय? डिग्रीचं शिक्षण सोडून व्यवसाय सुरू केला; पावसानं सगळं संपलं, लाखोंच खत पाण्यात.अतिवृष्टी झालेली मंडले अशीअंबवडे ६७.०, दहिवड ६७.०, परळी ६७.०, कुमठे, ६५.३, मायणी ६६.८, निमसोड ६६.८, कलेढोण ६६.८, म्हसवड ८५.८, मार्डी ६८.३, शिंगणापूर ६८.३, वाठार (फलटण) ७७.३, पाचवड ६८.०, महाबळेश्वर ६६.०.अतिवृष्टीचा साडेसहाशे हेक्टरला फटकासातारा : नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीत जिल्ह्यातील माण, खटाव, कोरेगाव व कऱ्हाड तालुक्यांतील बागायती पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या नजर अंदाजानुसार साडेसहाशे हेक्टरवरील बागायती पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याचा ८७ गावांतील ११९५ शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. या नुकसानीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे महसूल प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे..बंगालच्या उपसागरात उद्भवलेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडत आहे. यामध्ये पश्चिमेकडील तालुक्यांसह दुष्काळी माण, खटाव तालुक्यांना पावसाने सर्वाधिक झोडपले आहे. त्यामुळे खरिपासह बागायती पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. नजर अंदाजानुसार साडेसहाशे हेक्टरवरील बागायती पिकांचे नुकसान झाल्याचे महसूल प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पाऊस थांबल्यावर प्रत्यक्ष पंचनामे झाल्यावर यामध्ये आणखी वाढ होणार आहे..Solapur Flood : सोलापुरात कोकणापेक्षा जास्त पाऊस; 27 वर्षांचा विक्रम मोडीत निघणार, पुढील चार दिवस Red Alert, तालुकानिहाय टक्केवारी पाहा.नजर अंदाजानुसार गेल्या दोन दिवसांत झालेल्या अतिवृष्टीत खटाव तालुक्यातील ५१, माण मधील २८, कऱ्हाड तालुक्यातील तीन, कोरेगाव तालुक्यातील पाच गावे बाधित झाली आहेत. तब्बल १३ मंडलांत अतिवृष्टी झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. अतिवृष्टीच्या निकषानुसार या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. तालुकानिहाय बाधित क्षेत्रामध्ये माण ४७९, खटाव १३४.५०, कोरेगाव ५.९०, कऱ्हाड ०.८१ हेक्टरवरील बागायती पिकांचा समावेश आहे. यामध्ये माण, खटाव तालुक्यांतील भाजीपाला, मका, सोयाबीन, उडीद, घेवडा, बाजरी, मूग, झेंडू, भुईमूग, आले, पावटा, कांदा, द्राक्षे, तसेच कऱ्हाड तालुक्यातील टोमॅटो, कोरेगाव तालुक्यातील भाजीपाला, सोयाबीन व इतर पिकांचा समावेश आहे..खटाव तालुक्यात तीन पूल पाण्याखालीवडूज : खटाव तालुक्यात काल रात्रीपासून पावसाची संततधार सुरू असल्याने तालुक्यातील येरळा नदीपात्राबरोबरच प्रमुख जलसाठ्यांसह गावोगावचे पाझर तलाव, ओढे, नाले पाण्याने तुडुंब भरले आहेत. येरळवाडी मध्यम प्रकल्पाच्या खालील बाजूचे तीन पूल पाण्याखाली गेल्याने या मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे..येरळवाडी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पडणाऱ्या पावसामुळे येरळवाडी धरणाच्या सांडव्यावरून आज सकाळपासून ३ हजार ६१३ क्युसेकने पाण्याचा नदीपात्रात विसर्ग करण्यात येत आहे. येरळवाडी तलावाच्या परिसरातील पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पर्जन्यवृष्टी होत असल्याने पाण्याचा विसर्ग वाढला आहे. त्यामध्ये ८०१ क्युसेकने विसर्गात वाढ होऊन ४ हजार ४१४ क्युसेकने विसर्ग करण्यात येत आहे. आज दुपारी पुन्हा पावसाचा जोर वाढल्याने येरळवाडी तलावातून ८५४ क्युसेकने पुन्हा विसर्ग वाढून सध्या ५ हजार २६८ क्युसेकने येरळा नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग होत आहे. येरळवाडी तलावाखालील येरळा नदीपात्रालगत असलेल्या बनपुरी-अंबवडे, अंबवडे-गोरेगाव, मोराळे, निमसोड या गावांना जोडणारे तिन्ही पूल पाण्याखाली गेले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने या मार्गावरील वाहतूक बंद केली आहे..येरळा नदीत एक जण गेला वाहूनमायणी : गोरेगाव- अंबवडे मार्गावरील येरळा नदीच्या पुलावर पुराच्या पाण्यात एक जण वाहून गेल्याची घटना घडली. रात्री उशिरापर्यंत स्थानिकांनी शोधाशोध केली; परंतु ते दिसून आले नाहीत. सुरेश गायकवाड (वय ५२, रा. अंबवडे, ता. खटाव) असे संबंधिताचे नाव आहे. याबाबत माहिती अशी, की खटाव तालुक्याला आज सकाळपासून पावसाने झोडपून काढले आहे. येरळा नदी दुथडी भरून वाहू लागली आहे. येरळवाडी तलावाच्या खालील बाजूस सुमारे दोन किलोमीटर अंतरावरील अंबवडे ते गोरेगाव मार्गावरील येरळा नदीवरील पूल पुराच्या पाण्याखाली गेला आहे. पाण्याला प्रचंड वेग असूनही गायकवाड त्या पाण्यातून वाट काढत गोरेगावकडून अंबवडेच्या दिशेने निघाले होते. पाण्याच्या प्रचंड वेगामुळे ते खाली पडले. वाहून जात असताना त्यांच्या हाती पुलावरील संरक्षक दगड आला..त्याला धरून थांबले. मात्र, काही क्षणातच पकडलेल्या निसरड्या दगडावरून हात निसटला आणि ते पुलावरून पाण्याच्या मुख्य प्रवाहात वाहून गेले. पूर पाहण्यासाठी आलेल्या लोकांनी गायकवाड यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. गोरेगावच्या स्मशानभूमीपर्यंत अनेक जण शोध घेत गेले. मात्र, गायकवाड मिळून आले नाहीत. या दुर्दैवी घटनेची माहिती पोलिस पाटील महादेव बनसोडे यांनी वडूज पोलिसांना दिली आहे. गायकवाड हे टेलर काम करतात..प्र.१: साताऱ्यात पावसाचा जोर का वाढला?उ.१: बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यामुळे साताऱ्यात मुसळधार पाऊस झाला.प्र.२: कोणत्या तालुक्यांना जास्त नुकसान झाले?उ.२: फलटण, माण, खटाव तालुक्यांत सर्वाधिक अतिवृष्टी झाली आहे.प्र.३: शेतकऱ्यांना काय धोका निर्माण झाला आहे?उ.३: खरीप पिकांना पावसामुळे पाणी साचून नासाडी होण्याचा धोका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 