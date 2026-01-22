Rajale Zilla Parishad: राजेंचा वाठार निंबाळकर गड भाजप भेदणार?; रासपनेही थोपटले दंड, तिरंगी लढतीमुळे अटीतटीचा सामना!

-अमोल पवारराजाळे: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून, फलटण तालुक्यातील नव्याने तयार झालेल्या वाठार निंबाळकर जिल्हा परिषद गटात राजकीय वातावरण आक्रमक झाले आहे. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...पारंपरिक राजे गट (शिवसेना) विरुद्ध खासदार गट (भाजप) असा सामना येथे रंगणार असला, तरी राष्ट्रीय समाज पक्षानेही (रासप) मैदानात उडी घेतल्याने या गटात आता तिरंगी लढत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..वाठार निंबाळकर हा नवीन गट असल्याने येथील वर्चस्वासाठी सर्वच पक्षांनी कंबर कसली आहे. सध्या या गटातील बहुतांश ग्रामपंचायतींवर राजे गटाचे वर्चस्व असून, हा त्यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. मात्र, भाजपने गेल्या काही काळात या भागात आपली ताकद मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे. त्यामुळे राजे गटाचा हा अभेद्य गड भाजप भेदणार का? याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..या गटाचे आरक्षण ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण’ असे आहे. भाजपकडून विष्णुपंत लोखंडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नंदकुमार नाळे, शिवसेनेकडून (राजे गट) नीलेश लोखंडे, रासप कडून विशाल मारकर, खंडेराव सरक हे उमेदवार निवडणूकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. वाठार निंबाळकर या गणात गोळेवाडी, वाखरी, उपळवे, फरांदवाडी यांसारख्या मोठ्या गावांचा समावेश आहे..पंचायत समितीसाठी राजे गटातून स्वीती विकास तरडे, भाजपकडून शुभांगी तुकाराम शिंदे, रासप कडून संजना खरे, यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. सुरवडी गणात सुरवडी, निंभोरे, वडजल या गावांच्या या गणात चुरस अधिक आहे. येथे भाजपकडून धनंजय साळुंखे, राजे गटाकडून किरण साळुंखे, तर रासपकडून नीलेश लांडगे हे उमेदवार आहेत. महायुतीमध्ये शिवसेना (राजे गट), भाजप आणि राष्ट्रवादी हे पक्ष एकत्र असले, तरी स्थानिक पातळीवर उमेदवारी कोणाला मिळणार आणि मित्रपक्ष कोणाला साथ देणार, यावर बरेच काही अवलंबून आहे..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.त्यातच रासपचे उमेदवार रिंगणात असल्याने मतांचे विभाजन कोणाला तारणार आणि कोणाला मारणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. गावोगावी कार्यकर्त्यांच्या गाठीभेटी आणि कोपरा सभांनी वातावरण आतापासूनच तापू लागले आहे. तरी तालुक्यातील बदललेली राजकीय समीकरणांमुळे धक्कादायक निकाल लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.