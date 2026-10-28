Karad News : कोयना धरणावर जावुन पाणी सोडणार; माजी खासदार राजु शेट्टींचा इशारा

कऱ्हाड - कोयना धरणातुन पाणी सोडण्यात न आल्याने भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षात सातारा, सांगली आणि कोल्हापुर जिल्ह्यातील जनतेचा बळी जावु लागला आहे. साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी कोयना धरणातुन पाणी बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोयना धरणातन पाणी सोडण्याचा निर्णय़ आज झाला नाही तर उद्या (गुरुवारी) सायंकाळी सांगलीच्या स्टेशन चौकात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे पुतळे जाळुन निषेध नोंदवणार. त्याचबरोबर सर्वसामान्य जनतेला घेवुन स्वतः कोयना धरणावर जावुन पाणी सोडणार, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजु शेट्टी यांनी दिला. .कोयना धरणातुन पाणी सोडण्यात न आल्याने कृष्णा-कोयना नद्यांची पात्रे कोरडी पडली आहेत. परिणामी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या श्री. शेट्टी यांनी सरकारच्या धोरणाविरोधात जोरदार टिका केली. ते म्हणाले, कोयना धऱण सातारा जिल्ह्यात असुन धरणात सध्या ८९ टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. यंदा धरण १०० टक्के भरलेले होते.एक हजार क्युसेक प्रमाणे दररोज पाण्याचा विसर्ग करुन त्यातुन वीज निर्मीती केली जात होती. मात्र साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी आदेश देवुन ते पाणी थांबवले. एक हजार क्युसेक पाण्याच्या विसर्गामुळे सातारा, सांगली, कोल्हापुर जिल्ह्यातील जनतेला पाणी प्यायला, शेतीला मिळत होते. ते पाणी थांबवल्याने कृष्णा आणि कोयना नद्या कोरड्या ठणठणीत पडल्या आहेत..श्री. शेट्टी म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना १८ ऑक्टोंबरला कोल्हापुर विमानतळावर भेटुन कृष्णा-कोयना नद्या कोरड्या पडु लागल्या आहेत त्यामुळे पाण्याचा विसर्ग वाढवण्याची मागणी केली होती. अन्यथा सांगली पाण्यासाठी तडफडत राहणार आहे, हे मी त्यांना निदर्शनास आणुन देवुन सावध केले होते. मात्र विसर्ग वाढवायचे सोडुन पाण्याचा विसर्ग थांबवण्यात आला. मी दोन दिवसापुर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना फोन करुन कोयना धरण साताऱा जिल्ह्याच्या किंवा पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांच्या मालकीचे कोयना धरण नाही..त्यामुळे मंत्री देसाई यांना पाणी सोडण्याचे आदेश द्यावे. ते जर पाणी सोडत नसतील तर मुख्यमंत्री म्हणुन तुम्ही विशेषाधिकार वापरुन पाणी सोडायला सांगावे असे सांगीतले होते. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तात्काळ मी आदेश देतो असे सांगीतले होते. मात्र अद्यापही पाणी सोडण्यात आलेले नाही. उद्या दुपारनंतर सांगलीला प्यायला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आत्ता जरी मुख्यमंत्री यांनी आदेश दिले तरी कोयनेचे पाणी सांगलीला पोहोचायला पाच दिवस लागणार आहेत. त्यामुळे पुढील चार दिवस सांगलीकरांनी पाण्यासाठी काय करायचे ?.ते म्हणाले, मुख्यमंत्री यांना शेतकऱ्यांची काहीच काळजी नाही. शेतकऱ्यांचा ऊस वाळल्याशिवाय कारखाने सुरु होणार नाहीत हा मुख्यमंत्री यांचा दावा आहे. एका बाजुला शेतकऱ्यांना वेठीस धरायचा मुख्यमंत्र्यंचा डाव आणि भाजप-शिवसेना सरकारमधील अंतर्गत राजकारणामुळे साताऱ्याच्या पालकमंत्री यांनी कोयना धऱणातुन पाणी न सोडता सातारा, सांगली, कोल्हापुर जिल्ह्यातील शेतकरी, जनतेला वेठीस धरण्याचा पालकमंत्री देसाई आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा डाव आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनीच पाणी सोडु नका असे सांगीतल्याचे मी एेकले आहे..मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या सत्तासंघर्षात सातारा, सांगली, कोल्हापुर या तीन जिल्ह्यातील शेतकरी, सर्वसामान्य जनतेचा बळी चालला आहे. आज पाणी सोडण्याचा निर्णय़ झाला नाही तर उद्या सायंकाळी सांगलीच्या स्टेशन चौकात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे पुतळे जाळुन निषेध नोंदवणार. त्याचबरोबर सर्वसामान्य जनतेला घेवुन स्वतः कोयना धरणावर जावुन पाणी सोडणार आहे, बघुया कोण अडवायला येतोय ? पाणी आमच्या हक्काचे आहे, धरणासाठी आमच्या बापजाद्याच्या जमिनी गेलेल्या आहेत, घरदारं आमच्या शेतकऱ्यांचे धरणाखाली बुडालेली आहेत. असले क्षुद्र राजकारण आम्ही खपवुन घेणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.