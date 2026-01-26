Zilla Parishad Election: 'लाडकी बहीण’ ठरणार गेमचेंजर फॅक्टर?; राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकीतही स्थानिक नेत्यांची फील्डिंग अन् ब्रँडिंग!

-स्वप्नील शिंदेसातारा: राज्याच्या राजकारणात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही सध्या सर्वात चर्चेची आणि प्रभावी ठरलेली योजना आहे. विधानसभा आणि महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये या योजनेने महायुतीसाठी विजयाचे द्वार उघडले, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. आता याच योजनेचा प्रभाव आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांवर पडणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. ग्रामीण भागातील सत्तेचे केंद्र असलेल्या जिल्हा परिषदेत दहा लाख ८५ हजार ८४७ लाडक्या बहिणी गेमचेंजर ठरणार आहेत. .Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया...जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये सहसा पुरुषी वर्चस्व आणि जातीय समीकरणे महत्त्वाची ठरतात. मात्र, यावेळी लाडकी बहीण योजनेमुळे महिला मतदार सायलेंट व्होटर म्हणून समोर येत आहेत. या योजनेतून महिन्याला मिळणारा १५०० रुपयांचा हप्ता केवळ एक आर्थिक मदत नसून, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा आधार ठरला आहे. गावागावांतील किराणा दुकानदार, छोटे व्यावसायिक आणि आठवडे बाजारातील उलाढाल वाढली आहे. यामुळे महिलांच्या आर्थिक निर्णयातील सहभाग वाढला असून, त्यांच्या आत्मसन्मानात मोठी भर पडली आहे. त्यामुळे मागील वर्षभरापासून महाराष्ट्रात चर्चा केवळ रस्ते, नाले किंवा पुलांची नसून ती ग्रामीण महिलेच्या खात्यातील १५०० रुपयांच्या ताकदीची आहे. ही केवळ एक सरकारी योजना न राहता ती ग्रामीण अर्थकारणाचे नवे इंजिन बनली आहे..जिल्हा परिषदस्तरावर स्थानिक नेत्यांनी या योजनेचे श्रेय घेण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. गावातील पारावरच्या गप्पा असोत किंवा सोशल मीडियावरील प्रचार, प्रत्येक ठिकाणी ‘आम्हीच ही योजना राबवली’ असा दावा महायुतीमधील पक्षांच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. प्रचाराच्या साहित्यावर योजनेचे ब्रँडिंग करून महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘लाडकी बहीण’ ही केवळ योजना नसून ते एक भावनिक नाते असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे. आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या निर्णायक ठरणार आहे. .ही योजना महायुतीची मते टिकवून ठेवणार की विरोधक अंमलबजावणीतील त्रुटींवरून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यात यशस्वी होणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. मात्र, सध्या तरी ग्रामीण भागातील राजकीय हवा ‘लाडकी बहीण’ या शब्दाभोवतीच फिरताना दिसत आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत यावेळी उमेदवार कोण, यापेक्षाही ‘आमची दखल कोणी घेतली?’ यावर महिला मतदार आपले मत देण्याची शक्यता आहे. १५०० रुपयांच्या या हप्त्याने ग्रामीण महिलेला दिलेला आत्मविश्वास, निवडणुकीचे निकाल बदलणारा ‘गेम चेंजर’ फॅक्टर ठरू शकतो..ही योजना युतीला ‘कवच’ ठरणार का?विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदारांचा कल स्पष्टपणे भाजप आणि शिवसेनेच्या (महायुती) बाजूने दिसून आला. ग्रामीण भागात जिथे जात आणि स्थानिक प्रश्न महत्त्वाचे असतात, तिथे ही योजना एक भक्कम सुरक्षा कवच म्हणून काम करत आहे. विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडे हा सर्वात मोठा आणि यशस्वी मुद्दा आहे..तांत्रिक अडथळे चर्चेचा विषयएकीकडे योजनेचा उदो-उदो होत असताना दुसरीकडे अंमलबजावणीतील त्रुटी हा विरोधकांसाठी प्रचाराचा मुद्दा ठरत आहे. अनेक महिलांना सुरुवातीला पैसे मिळाले. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांचे हप्ते बंद झाले आहेत. सर्व्हर डाऊन होणे, आधार लिंकिंगच्या अडचणी आणि बँकांमधील गर्दीमुळे अनेक गरजू महिला आजही लाभापासून वंचित आहेत. सातारा जिल्ह्यातील आठ लाख ३३ हजार लाडक्या बहिणींपैकी ८४०१३ महिलांना विविध कारणांनी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. योजनेच्या यशासोबतच ‘तांत्रिक अडथळे’ हा मोठा चर्चेचा विषय आहे. ज्या महिलांचे फॉर्म रिजेक्ट झाले किंवा ज्यांचे पैसे रखडले आहेत, अशा महिलांमध्ये तीव्र नाराजी आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.विकासकामांवर परिमाणजिल्हा परिषदेच्या इतर विकासकामांचा निधी या योजनेकडे वळविण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. रस्ते, पाणी आणि वीज या मूलभूत सुविधांचा निधी कपात करून सरकार केवळ निवडणुकीसाठी पैसे वाटत आहे, अशी टीका विरोधक करत आहेत. सुशिक्षित तरुणांच्या हाताला काम नसताना केवळ रोख रक्कम देऊन मूळ प्रश्नांवरून लक्ष भरकटवले जात असल्याचे मुद्देही आता गावोगावी उपस्थित केले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.