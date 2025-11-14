सातारा

Satara Accident: उस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरला ओव्हरटेक करताना दुचाकी घसरली, एक ठार, एक जखमी

Tractor Accident: विंग-धोंडेवाडी रस्त्यावर दुचाकी अपघातात ७५ वर्षीय हिंदुराव पाटील जागीच ठार. दुसरा जखमी झाला आहे. घटना ट्रॅक्टर ओव्हरटेक करताना घडली, पोलिस तपास सुरू आहेत.
Satara Accident

Satara Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विंग : ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात दुचाकी घसरून झालेल्या अपघातात ट्राॅलीखाली सापडून एक जण जागीच ठार झाला. अन्य एक जखमी झाला. हिंदुराव तातोबा पाटील (वय ७५, सध्या रा. आगाशिवनगर- मलकापूर) असे अपघातातील मृताचे नाव असून, ते सेवानिवृत्त शिक्षक होते. विंग-धोंडेवाडी रस्त्यावर चारच्या सुमारास ही घटना घडली.

Loading content, please wait...
Satara
police
accident
Bike
road accident
tractor
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com