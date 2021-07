Patan Rain : मुसळधार पावसात शॉक लागून तांबवेत वायरमन जखमी

By

तांबवे (सातारा) : मुसळधार पावसाचा (Heavy Rain In Patan Taluka) जोर ओसल्याने तांबवे गावातील पुराचे पाणी कमी होवू लागले आहे. पुराच्या पाण्यात महावितरणची एक डीपी गेली होती. त्यामुळे अर्ध्या गावातील वीजपुरवठा (Power Supply) खंडित झाला होता. पाणी कमी झाल्यामुळे वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी गावातील वायरमन अमोल शिंदे आणि रवींद्र यादव गेले होते. मात्र, पावसाच्या पाण्यामुळे रविंद्र यादव (Wireman Ravindra Yadav) यांना शॉक लागून ते जखमी झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना उपचारासाठी कृष्णा हॉस्पिटलमध्ये (Krishna Hospital Karad) दाखल करण्यात आले आहे. (Wireman Injured In Electric Shock In Tambave Patan bam92)

हेही वाचा: ..अखेर NDRF आंबेघरात पोहोचली

पावसाचे पाणी आणि कोयना धरणातून सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे कृष्णा-कोयना नद्यांच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली होती. ओढे-नाले भरुन वाहू लागले होते. त्यामुळे नद्यांचे पाणी पात्राबाहेर आले आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शेती पाण्याखाली गेली. काल दुपारपासून पुन्हा पावसाचा जोर वाढल्याने नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे. त्यातच कोयना धरणातून पाणी सोडण्यात आल्याने नदीकाठची गावे संपर्कहीन झाली होती. तांबवे गावच्या नवीन पुलावर पाणी आले आहे. गावच्या दक्षिणेकडील किरपे आणि डेळेवाडीच्या पुलावरही पाणी आले आहे. त्याचबरोबर तांबवे-साजूर मार्गावरही पाणी आले आहे.

हेही वाचा: ढिगाऱ्यात दबलेल्या कोंढावळेकरांच्या मदतीला धावला 'देवमाणूस'

त्यामुळे गाव संपर्कहीन झाले होते. मात्र, पहाटेपासून पावासाचा जोर ओसरल्याने पूरस्थिती कमी होत आहे. त्यादरम्यान गावातील एक डीपी पाण्यात गेली होती. त्यामुळे अर्ध्या गावातील वीजपुरवठा खंडित झाला होता. पाणी कमी झाल्यामुळे वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी गावातील वायरमन शिंदे आणि यादव गेले होते. मात्र, पावसाच्या पाण्यामुळे रविंद्र यादव यांना शॉक लागल्याने ते जखमी होवून डांबावरुन खाली कोसळले. त्याची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी त्यांना तेथून उपचारासाठी डेळेवाडी मार्गे कृष्णा हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. गावात पहिल्यांदाच अशी दुर्घटना घडल्याने चिंता व्यक्त होत आहे.

Wireman Injured In Electric Shock In Tambave Patan bam92