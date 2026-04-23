Satara Accident: शाळेची भिंत कोसळून ओझरेत महिलेचा मृत्यू; तिसऱ्या मजल्यावर सिमेंटचा पेव्हर ब्लॉकचा तुटला अन् नेमकं काय घडलं!

कास: ओझरे (ता. जावळी) येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेची तिसऱ्या मजल्यावरील भिंत कोसळून विटांखाली सापडल्याने आज सायंकाळी पाचच्या सुमारास महिलेचा मृत्यू झाला. शांताबाई बाबूराव लकडे (वय ६२) असे मृत महिलेचे नाव आहे. याबाबत पोलिस व घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, की सातारा- मेढा मुख्य रस्त्यालगतच ओझरे येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची तीन मजली इमारत आहे. शेवटच्या तिसऱ्या मजल्यावर सिमेंटच्या पेव्हर ब्लॉकच्या अर्धवट भिंतीचे बांधकाम आहे. आज सायंकाळी पाचच्या सुमारास जोरदार वादळी वाऱ्यामुळे हे तुलनेने हलके असलेले पेव्हर ब्लॉकच्या भिंतीचा काही भाग खाली कोसळला. दरम्यान, पावसाच्या शक्यतेने या भिंतीच्या खालच्या बाजूला ठेवलेली लाकडे गोळा करण्याच्या निमित्ताने शांताबाई लकडे या नेमक्या याचवेळी भिंतीच्या खालच्या बाजूला होत्या. त्यांच्या अंगावर हे ठोकळे पडल्याने त्या गंभीर जखमी झाल्या. आजूबाजूच्या लोकांनी त्यांना तातडीने मेढा येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले; परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. ही घटना समजताच तहसीलदार प्रवीण मुदगूल, मेढा पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सुधीर पाटील यांनी घटनास्थळी भेट दिली. या घटनेची नोंद मेढा पोलिस ठाण्यात झाली असून, सहायक पोलिस निरीक्षक पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.