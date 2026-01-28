सातारा

Karad Accident: ट्रकखाली चिरडून कऱ्हाडला महिला ठार; दुचाकीला ट्रकची पाठीमागून धडक, अंगावरुन गेलं ट्रकचे चाक!

Two-wheeler hits Truck from Behind in Karad: कऱ्हाड अपघात: ट्रकच्या धडकेत महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू, चालकाला पोलिसांनी घेतले ताब्यात
The spot in Karad where a woman lost her life after being run over by a truck following a two-wheeler collision.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मलकापूर : ट्रकने दिलेल्या धडकेत महिला जागीच ठार झाली. येथील कोल्हापूर नाक्यावर मंगळवारी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास हा अपघात झाला. या अपघातातील ट्रक घेऊन चालक पसार होत असताना पाठलाग करून गोटेच्या हद्दीत चालकाला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आला. नंदा रामचंद्र पवार (रा. दिवटे गल्ली, कऱ्हाड) असे अपघातात ठार झालेल्या महिलेचे नाव आहे.

Satara
karad
accident
district
accident case
Accident Death News

