Karad Accident: ट्रकखाली चिरडून कऱ्हाडला महिला ठार; दुचाकीला ट्रकची पाठीमागून धडक, अंगावरुन गेलं ट्रकचे चाक!

मलकापूर : ट्रकने दिलेल्या धडकेत महिला जागीच ठार झाली. येथील कोल्हापूर नाक्यावर मंगळवारी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास हा अपघात झाला. या अपघातातील ट्रक घेऊन चालक पसार होत असताना पाठलाग करून गोटेच्या हद्दीत चालकाला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आला. नंदा रामचंद्र पवार (रा. दिवटे गल्ली, कऱ्हाड) असे अपघातात ठार झालेल्या महिलेचे नाव आहे. घटनास्थळावरील माहितीनुसार; कऱ्हाड येथील दिवटे गल्ली येथील नंदा पवार या दुचाकीवरून (दुचाकीस्वाराचे नाव समजू शकले नाही) कऱ्हाडमध्ये निघाल्या होत्या. कोल्हापूर नाक्यावरून कऱ्हाड शहरात वळण घेत असताना दुचाकीला ट्रकने पाठीमागून धडक दिली. त्यात नंदा पवार या दुचाकीवरून खाली पडून ट्रकच्या चाकाखाली सापडल्या. त्यांच्या अंगावरून ट्रकचे चाक गेल्यामुळे त्या जागीच ठार झाल्या. अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग देखभाल विभागाचे पैलवान अमृत बाबर, दस्तगीर आगा, महेश फल्ले, सुनील कदम, अशोक कचरे, रामचंद्र सरगर, आनंदा लोळे, सतीश माळी यांच्यासह कोल्हापूर नाक्यावर वाहतूक नियंत्रण करणारे शहर वाहतूक शाखेच्या पोलिसांनी अपघातस्थळी धाव घेतली. पंचनामा करून रुग्णवाहिकेतून मृतदेह वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आला. अपघाताची नोंद करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते.