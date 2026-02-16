Satara Accident: कंटेनरच्या धडकेत महिला जागीच ठार; टोपजवळील अपघातात पती गंभीर जखमी, कऱ्हाड तालुक्यातून हळहळ व्यक्त!

नागाव : अनोळखी कंटेनरच्या धडकेत महिला जागीच ठार झाली. श्वेता अक्षय चव्हाण (रेठरे बुद्रुक, ता. कऱ्हाड, जि. सातारा) असे तिचे नाव आहे, तर तिचा पती अक्षय अधिकराव चव्हाण हा गंभीर जखमी झाला आहे. पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर टोप येथे शनिवारी सायंकाळी पावणेसातच्या सुमारास हा अपघात झाला. मोटारसायकलला धडक देऊन कंटेनर चालकाने तेथून पलायन केले. सर्वाधिक रहदारीची वेळ आणि महामार्गाच्या सहापदरी करणाचे काम यामुळे अपघातानंतर पुण्याच्या दिशेने जाणारी वाहतूक काही वेळ ठप्प राहिली. परिणामी, वाहनाच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. यामुळे वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिसांना विशेष प्रयत्न करावे लागले. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.याबाबत घटनास्थळी व पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, अक्षय व श्वेता हे मोटारसायकल (एमएच १० सीजी ०८५६) वरून कोल्हापूरहून आपल्या रेठरे बुद्रुक या गावी निघाले होते. पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर टोप येथे मागून येणाऱ्या कंटेनरने त्यांच्या मोटारसायकलीस धडक दिली. या धडकेत श्वेता या मोटारसायकलवरून उडून महामार्गावर जोरात आपटल्या. त्याच वेळी त्यांच्या अंगावरून कंटेनरची चाके गेल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांच्या शरीराचा पूर्ण चेंदामेंदा झालेला होता. मानेच्या खालचा सर्व भाग महामार्गावर विखुरलेला असल्याने घटनास्थळीचे चित्र विदारक होते. .दरम्यान, त्यांचे पती अक्षय हे महामार्गाच्या डाव्या बाजूस साइडपट्टीवर पडल्याने ते जखमी झाले. त्यांच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे. उपचारासाठी त्यांना तत्काळ रुग्णालयात हलविण्यात आले. या अपघातामुळे सायंकाळच्या वेळी वाहतुकीची प्रचंड कोंडी झाली होती. रुग्णवाहिकेलाही घटनास्थळी पोहोचण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. .शिरोली एमआयडीसी पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचताच पंचनामा करून वाहतूक सुरळीत करण्यास प्राधान्य दिले. अक्षय व श्वेता यांचे दोन वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते. ते दोघेही कोल्हापुरात नोकरी करत होते. रविवारची सुटी असल्याने ते आपल्या गावी निघाले होते..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...लांब-अवजड वाहनांचा धोकापुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम रेंगाळले आहे. यामुळे वाहनांना टोप फाटा येथे अनेक ठिकाणी वळणे घ्यावी लागतात. अशावेळी अनेक मोटारसायकल लांब-अवजड वाहनांना घासून जात असतात. अचानक अवजड वाहनाने वळण घेतले की, मोटारसायकलस्वारांचे नियंत्रण सुटते आणि अपघात होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.