सातारा

Karad Crime: सातबाऱ्यावर नाव नोंदविण्यासाठी लाच मागितली; महिला ग्राममहसूल अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात, एसीबीची कऱ्हाडमध्ये कारवाई

Female Talathi caught accepting bribe in Karad: वारस नोंद मंजुरीसाठी अडीच हजारांची लाच; महिला तलाठी अर्चना गावडे एसीबीच्या सापळ्यात अटक
Bribe Demand for Mutation Entry Lands Revenue Official in ACB Net

Bribe Demand for Mutation Entry Lands Revenue Official in ACB Net

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कऱ्हाड: वारस हक्काची नोंद करून देण्यासाठी अडीच हजारांची लाच स्वीकारताना चचेगाव येथील महिला ग्राममहसूल अधिकाऱ्यास (तलाठी) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले. अर्चना रामचंद्र गावडे (वय ४०) असे संबंधिताचे नाव असून, तिच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

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