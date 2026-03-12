Sakal Tanishka Event: महिला शक्तीचा साताऱ्यात आविष्कार; ‘सकाळ-तनिष्का’च्या बाईक रॅलीस उत्स्फूर्त प्रतिसाद, मर्दानी खेळांनी वेधले लक्ष

सातारा : डोक्यावर भगवा फेटा, नऊवारी साडी अन् हाती भगवा झेंडा घेत तरुणी आणि महिलांनी दांडपट्टा-लाठीकाठीचे मर्दानी खेळ सादर करत साताऱ्यातील महिला शक्तीचा आविष्कार घडवला. निमित्त होते जागतिक महिला दिनानिमित्त ‘सकाळ’ तनिष्का व्यासपीठाच्या वतीने आयोजित महिलांच्या बाईक रॅलीचे. सातारा आणि परिसरातील महिलांचा या रॅलीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. .Satara Tourism Project: मुनावळे-वासोटा रोपवेवरून कोयना खोऱ्यात संभ्रमाचे मळभ; स्थानिकांच्या विरोधानंतर आता शासन काय निर्णय घेणार?.रविवारी सकाळी गांधी मैदान-राजपथ येथून सुरू झालेली ही रॅली पोवई नाक्यावर नऊ वाजता पोहोचली. त्या ठिकाणी महिलांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन केले. रॅलीदरम्यान महिला सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरणाचा संदेश दिला. रॅलीत दांडपट्टा, लाठीकाठी, लेझीम, तलवारबाजी या मर्दानी खेळांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. यावेळी कर्तव्य सोशल ग्रुपच्या अध्यक्षा वेदांतिकाराजे भोसले, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर उपस्थित होत्या..महिलांच्या कलागुणांना वाव मिळावा, यासाठी तनिष्का व्यासपीठाच्या वतीने वर्षभर विविध उपक्रम राबविले जातात. महिला सक्षमीकरणासाठी समाजात जनजागृती होण्यासाठी जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून महिला बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कार्यक्रमाचे प्रायोजक यामाह शोरूमचे प्रमुख अविनाश निकम, युगा वन ग्रॅम ज्वेलरीचे प्रथमेश मोहिते, ‘सकाळ’चे मुख्य व्यवस्थापक राजेश निंबाळकर, तनिष्काच्या जिल्हा समन्वयक केतकी पाटील, मुख्य उपसंपादक संजय शिंदे, पालिकेच्या सभापती मोनिका घोरपडे, नगरसेवक अविनाश कदम, नगरसेविका हेमलता भोसले, नगरसेविका वैशाली राजेभोसले, संपदा घाटगे, जया कदम, दीपाली कुलकर्णी, रूपाली गुजर, कल्पना महाडिक, डॉ. हर्षला बाबर, डॉ. रुचा शिंदे आदी उपस्थित होत्या..रॅलीत सहभागी फोरमया रॅलीत सर्व तनिष्का सदस्या, उद्योजक महिला, सातारा हिल रनर्स, विद्या झुंबा फिटनेस, सरस्वती ग्रुप व्यंकटपुरा, इनरव्हील क्लब, महालक्ष्मी होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेजच्या विद्यार्थिनी, संरक्षण प्रशिक्षण देणाऱ्या महिला प्रशिक्षिका, बचत गटांच्या सदस्या, वैद्यकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील महिला वकील महिला, महाविद्यालयीन युवती, कृष्णानगर येथील प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थिनींचे सत्यशोधक लेझीम पथक सहभागी झाले होते..महिलांना लेक, सासू, मैत्रिणीच्या स्वरूपात प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. महिला सशक्तीकरण हे केवळ घोषवाक्य नसून प्रत्येक महिलेला सक्षम बनवण्याचा संकल्प केला पाहिजे. आत्मविश्वास आणि स्वसंरक्षणाच्या बळावर महिलांनी प्रत्येक क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण करावी.-वेदांतिकाराजे भोसले, अध्यक्षा, कर्तव्य सोशल ग्रुप.आकर्षण ठरले मर्दानी खेळ अन् लेझीममहिला दिनानिमित्त काढण्यात आलेल्या रॅलीत लहान मुली व महिलांनी सादर केलेल्या मर्दानी खेळांच्या प्रात्यक्षिकांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. दांडपट्टा, लाठीकाठी यांसारख्या पारंपरिक युद्धकलेचे दमदार सादरीकरण करत त्यांनी आत्मविश्वास आणि शौर्याची झलक दाखवली. नऊवारी साडी व डोक्यावर भगवा फेटा परिधान करून महिलांनी लेझीम खेळत वातावरणात उत्साह निर्माण केला. अतित येथील श्री छावा युवा मंचच्या सदस्यांनी उदय यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली मर्दानी खेळांचे सादरीकरण केले..Yashwantrao Chavan: चंद्रभागा अडवून दिला विकासाचा प्रवाह; यशवंतराव चव्हाणांमुळे साेलापूर जिल्ह्यातील शेती, अर्थकारणाला मिळाली नवी दिशा!.सध्याच्या काळात महिलांनी केवळ घरापुरते मर्यादित न राहता शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय आणि सामाजिक क्षेत्रातही पुढे येणे गरजेचे आहे. समाजात महिला सशक्त झाल्यास कुटुंब आणि समाज अधिक सक्षम होतो. महिलांनी स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण घ्यावे व एकमेकींना सहकार्य करत सुरक्षित आणि सक्षम समाज घडविण्यात सक्रिय भूमिका बजावावी.-डॉ. वैशाली कडुकर, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.