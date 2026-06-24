Women Empowerment: शासनाची वाट न पाहता महिलांचा पुढाकार; श्रमदानातून रस्त्यावरील खड्डे बुजवले, महिलांची एकजूट ठरली प्रेरणादायी..

ढेबेवाडी : प्रत्येक किरकोळ कामासाठी शासकीय यंत्रणेची वाट न पाहता स्वतः खोरे- पाटी हातात घेऊन साबळेवाडी (ता. पाटण) येथील महिलांनी गावाजवळून गेलेल्या वर्दळीच्या रस्त्यावरील खड्डे खडीने भरून वाहतुकीत सुलभता आणण्यात हातभार लावला..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.ढेबेवाडी - पाटण मार्गावरील साबळेवाडी हे सुमारे साडेसातशे लोकवस्तीचे गाव तिथे विविध उपक्रम व सार्वजनिक कार्यासाठी मिळणाऱ्या लोकसहभागासाठी परिचित आहे. साबळेवाडीमध्ये अनेक कामे लोकसहभाग आणि श्रमदानातून पूर्णत्वास गेली आहेत. पाटण - ढेबेवाडी रस्त्याकडेला वसलेल्या या गावात अलीकडे वर्दळीच्या रस्त्याची दुरवस्था झालेली होती. मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या खड्ड्यात वाहने आदळत होती..या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक किरकोळ कामासाठी शासकीय यंत्रणेची वाट न पाहता स्वतः खोरे - पाटी हातात घेऊन खड्डे भरण्याचा निर्णय तेथील महिलांनी घेतला. सरपंच मनीषा साबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामपंचायत सदस्य रेखाताई पाटील, विमल साबळे, सुरेखा साबळे, शालन कोळेकर, सुषमा साबळे, शशिकला चव्हाण, अनिता साबळे, नीलम यादव, मायाताई साबळे, शकुंतला साबळे, सुनीता साबळे, श्वेता साबळे, द्रौपदा साबळे आदी विविध बचत गटांच्या महिला ग्रामस्थ यामध्ये सहभागी झाल्या होत्या. रस्त्याशेजारी उपलब्ध असलेली खडी श्रमदानाने खड्ड्यात भरण्यात आली. महिलांनी केलेल्या या आदर्शवत कामाचे वाहचालक, पादचारी व प्रवाशांनी कौतुक केले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...साबळेवाडीत एकजुटींतून आतापर्यंत अनेक कामे मार्गी लागली आहेत. येथे प्रत्येक कामात मिळणारा लोकसहभाग महत्त्वाचा ठरत आहे. काम छोटे की मोठे याही पेक्षा त्यातून समाजात जाणारा संदेश महत्त्वाचा आहे.- मनीषा साबळे, सरपंच साबळेवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.