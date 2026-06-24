सातारा

Women Empowerment: शासनाची वाट न पाहता महिलांचा पुढाकार; श्रमदानातून रस्त्यावरील खड्डे बुजवले, महिलांची एकजूट ठरली प्रेरणादायी..

inspiring women-led road repair initiative in rural India: साबळेवाडीतील महिलांचा श्रमदानातून रस्त्यांचे खड्डे बुजवण्याचा उपक्रम; शासकीय यंत्रणेची वाट न पाहता स्वयंस्फूर्तीने उचललेले पाऊल गावासाठी आदर्श ठरला.
Shovels in Hand, Change in Action: Women’s Collective Effort Wins Praise

Shovels in Hand, Change in Action: Women’s Collective Effort Wins Praise

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ढेबेवाडी : प्रत्येक किरकोळ कामासाठी शासकीय यंत्रणेची वाट न पाहता स्वतः खोरे- पाटी हातात घेऊन साबळेवाडी (ता. पाटण) येथील महिलांनी गावाजवळून गेलेल्या वर्दळीच्या रस्त्यावरील खड्डे खडीने भरून वाहतुकीत सुलभता आणण्यात हातभार लावला.

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