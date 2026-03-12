Satara News: नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांच्या याद्यांचे काम ठप्प! सातारा जिल्ह्यातील सोसायट्यांच्या गट सचिवांचे आंदोलन; नेमकं काय कारण?

सातारा

कोरेगाव: कण्हेरखेड (ता. कोरेगाव) विकास सोसायटीचे सचिव दयानंद खाडगे यांना मारहाण करणाऱ्यांना अटक करण्याच्या मागणीसाठी सातारा जिल्हा गट सचिव संघटनेने पुकारलेल्या बेमुदत काम बंद आंदोलनात जिल्ह्यातील ९३० सोसायट्यांचे ८५० गट सचिव व सुमारे २५० लिपिक उतरलेले असल्यामुळे आज दुसऱ्या दिवशीही सेवा सोसायट्यांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. परिणामी, शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या कर्जदार सभासद याद्यांचे काम रेंगाळले आहे.

