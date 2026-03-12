Satara News: नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांच्या याद्यांचे काम ठप्प! सातारा जिल्ह्यातील सोसायट्यांच्या गट सचिवांचे आंदोलन; नेमकं काय कारण?

कोरेगाव: कण्हेरखेड (ता. कोरेगाव) विकास सोसायटीचे सचिव दयानंद खाडगे यांना मारहाण करणाऱ्यांना अटक करण्याच्या मागणीसाठी सातारा जिल्हा गट सचिव संघटनेने पुकारलेल्या बेमुदत काम बंद आंदोलनात जिल्ह्यातील ९३० सोसायट्यांचे ८५० गट सचिव व सुमारे २५० लिपिक उतरलेले असल्यामुळे आज दुसऱ्या दिवशीही सेवा सोसायट्यांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. परिणामी, शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या कर्जदार सभासद याद्यांचे काम रेंगाळले आहे..Pune News: नागपूर खंडपीठाचा निर्णय! आरटीई प्रवेशातील अंतराची अट स्थगित; पालकांना पुन्हा अर्ज करण्याची संधी, काय आहे आदेश...कण्हेरखेड सोसायटीचे सचिव दयानंद खाडगे यांनी कर्ज वसुली केल्याचा राग मनात धरून सेवा सोसायटीचा एक सभासद, त्यांचा मुलगा आणि त्यांच्या एका मित्राने दोन मार्चला मारहाण करून जखमी केले होते. त्यानंतर या मारहाणीची तक्रार पाच मार्चला कोरेगाव पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आली. मात्र, ही तक्रार गंभीर स्वरूपाची घेऊन मारहाण करून जखमी करणाऱ्यांना अटक न झाल्याने कोरेगाव तालुका गट सचिव संघटनेने पाच मार्चला एक दिवस काम बंद आंदोलन केले, तर सातारा जिल्हा गट सचिव संघटनेने याप्रकरणी मारहाण करणाऱ्यांना दोन दिवसांत अटक करावी..अन्यथा सात मार्चपासून जिल्ह्यातील सर्व गट सचिव बेमुदत काम बंद आंदोलनात उतरतील, असा इशारा पोलिस अधीक्षक, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व तालुकास्तरीय सहाय्यक निबंधकांना दिलेला होता. मात्र, त्यानंतरही काही कारवाई न झाल्याने कालपासून जिल्ह्यातील ९३० विकास सेवा सोसायट्यांचे ८५० सचिव आणि सुमारे २५० लिपिक बेमुदत काम बंद आंदोलनात उतरले आहेत. त्यामुळे सर्व सोसायट्यांचे कामकाज ठप्प झाले आहे..Parner Crime: अल्पवयीन मुलीवर दोघांकडून अत्याचार; पारनेरमधील धक्कादायक प्रकार, लहाण बहिणीला पाच जणांनी रस्त्यात अडवलं अन्...दरम्यान, काम बंद आंदोलनाच्या आजच्या दुसऱ्या दिवशीही जिल्ह्यातील सर्व गट सचिव व लिपिक काम बंद आंदोलनात उतरल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संदीप कदम यांनी दिली. आंदोलनादरम्यान आम्ही सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक पदाधिकाऱ्यांना भेटून आमची भूमिका मांडत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.