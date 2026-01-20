Manoj Ghorpade: आगामी निवडणुकीसाठी एकदिलाने काम केल्यास परिवर्तन निश्चित: आमदार मनोज घोरपडे; मसूरला भाजप- रयत संघटनेचा संवाद मेळावा!

मसूर: बरीच वर्षे एका घरात सत्ता असल्यावर कार्यकर्त्यांना गृहीत धरण्याची प्रवृत्ती वाढते. कऱ्हाड उत्तरची राजकीय अवस्थाही तीच होती. अखेर जनतेतूनच उठाव झाल्याने परिवर्तनाची नांदी झाली. येणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत प्रत्येक कार्यकर्त्याने एकदिलाने काम केल्यास परिवर्तन निश्चित होईल, असा विश्वास आमदार मनोज घोरपडे यांनी व्यक्त केला..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...येथे आयोजित भाजप व रयत संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या संवाद मेळाव्यात ते बोलत होते. या वेळी भाजपचे निवडणूक प्रमुख धैर्यशील कदम, ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर, नंदकुमार जगदाळे, बाजार समितीचे सभापती सतीश इंगवले, ॲड. उदयसिंह जगदाळे, आत्माराम जाधव, दिनकरराव पाटील, कोणेगावचे सरपंच रमेश चव्हाण, जयवंत जगदाळे, पुरंदर जाधव, सुनील पाटील, प्रशांत यादव, ओंकार जगदाळे, नवीन जगदाळे, ओमकार पाटील, सागर जगदाळे, सुमीत शहा, विकास जाधव, अतुल शहा आदींसह संस्थांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..लालासाहेब जगदाळे म्हणाले, ‘‘सुसंस्कृत, एकनिष्ठ व निःस्वार्थ (कै.) वसंतराव जगदाळे यांनी ४० वर्षे प्रस्थापितांविरोधी संघर्ष केला. पैशाची तिजोरी नाही, तर जिव्हाळ्याची शिदोरी जवळ बाळगल्यास सगळे मनापासून प्रेम करतील, हा विचार त्यांनी रुजवला. त्या रयत संघटनेचा वारसा सर्वांना बरोबर घेऊन आमदार घोरपडे व ॲड. उंडाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेला इच्छुक असून, नेतृत्वाला गालबोट न लागता मसूर भागाच्या विकासासाठी योगदान देऊ..ॲड. उंडाळकर म्हणाले, ‘‘(कै.) वसंतराव जगदाळे हे रयत संघटनेचे आधारस्तंभ होते. त्यांनी ४० वर्षे प्रस्थापितांच्या विरोधात लढा दिला. वसंतराव जगदाळे यांनी कार्यकर्ता घडवला अन् वाढवला.’’.धैर्यशील कदम यांनी मनाेगत व्यक्त केले. जयवंतराव जगदाळे यांनी प्रास्ताविक केले. आशिष मोहिते यांनी सूत्रसंचालन केले. ॲड. जगदाळे यांनी आभार मानले..Success Story: आश्रमशाळेतल्या पोराची गटविकास अधिकारी पदाला गवसणी; पोटासाठी पडेल ती कामे केली, वॉचमन ते गटविकास अधिकारी प्रवास प्रेरणादायक!.उत्तरच्या परिवर्तनात ‘रयत’चे योगदानकऱ्हाड उत्तरच्या परिवर्तनात रयत संघटनेचे योगदान कुणीही विसरणार नाही. भाजपला आलेले यश हा त्याचा प्रत्यय आहे. उत्तरेतील यश हे एकट्या भाजपचे नाही याचे भान ठेवावे, असे या वेळी ॲड. उंडाळकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.